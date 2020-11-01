為浪浪找下一站的幸福 高屏二縣市出盡招

不少愛狗人士早年不惜散盡千金，自造狗園收容浪浪，2017年起實施「零安樂死」政策，公家流浪犬收容中心收養壓力升高，高雄壽山及燕巢兩處收容中心都很快爆滿，動物保護處積極下鄉辦犬隻絕育活動，也進軍家樂福、遠東百貨等賣場媒合認養，並將幼犬擺在寵物店櫥窗，打扮美美供有緣人帶回，用盡手段仍趕不上流浪犬增加的速度。

流浪犬有增無減，追車、追人驚嚇事小，還不乏咬死幼童的憾事，民眾生活受干擾，又抓不勝抓，常打爆縣市政府陳情專線。高市府為消弭民怨，平日除優先排除滋擾生活的犬隻外，也與高雄市獸醫師公會、動物福利協會等團體合作，下鄉替犬貓結紮，捕獲的浪浪則送進壽山及燕巢關愛動物之家暫置，兩處共可容留九百隻。

動保處長葉坤松說，為提高收容周轉率，則規畫多場「吹狗螺」系列活動，製造人犬互動機會，媒合出養。去年底燕巢關愛動物之家即變身為露營場地舉辦「吹狗螺音樂生活節」，民眾可逛市集，聆聽音樂表演，更認識毛小孩。另在一般餐廳也仿照早年「來電五十」電視節目，舉辦趣味性人狗配對，顛覆過去浪浪們關在籠子裡，等著被挑選的命運。

至於無人認養的老、殘犬隻則移置到民間收容所，藉由民力協助照顧到終老，目前全台民間收容所加總約五、六千隻。

台灣愛狗人協會2018年9月接手「屏東縣公立犬貓中途之家」後，改造收容環境，定期清洗食用器皿並墊高木棧板，減少流浪動物接觸性感染，也增加活動空間與戶外活動時間，並進行犬隻社會化訓練，強化技能，增加被收養機會。