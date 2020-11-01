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高市力推「狗來富」計畫 送浪浪到果園當狗保全

聯合報 / 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府動保處與中華民國保護動物協會合作，推動「狗來富」計畫， 將選定適合的果園送浪浪去當狗保全。圖／中華民國保護動物協會提供
高雄市政府動保處與中華民國保護動物協會合作，推動「狗來富」計畫， 將選定適合的果園送浪浪去當狗保全。圖／中華民國保護動物協會提供

流浪犬繁殖力驚人，一隻棄養，後患無窮，據農委會調查，107年高雄流浪犬為5592隻，居全國倒數第二，但未減輕處理浪浪的壓力，動物保護處除補抓、倡導結紮、媒合送養，今年進一步與中華民國保護動物協會合推「狗來富」計畫，將浪浪送當果園「狗保全」，屏東縣則強化流浪犬社會化訓練，已培訓六隻輔助犬充當書僮伴讀，讓浪跡天涯的毛小孩們因為一技之長獲得全新的歸宿。

高市農業局動保處為抑制流浪犬增加，全年巡迴各地為毛小孩結紮，更冒險在彌陀等熱區四處捕犬，毫無休假喘息時間，但流浪犬以一年兩胎，一胎生五、六隻的速度增長，全市5500隻扣除一半公犬，一年就增加2萬7500隻到3萬3000隻的處理壓力。動保處長葉坤松感嘆，高市含有主家犬一年頂多結紮8000隻，流浪犬四處遊走，一隻一年就可能生12隻，絕育緩不濟急。

動保處今年決定與中華民國保護動物協會合推「狗來富」計畫，嚴選適合農家送做果園「狗保全」防竊維安，既讓浪浪安老，又減輕收容中心安置壓力，兩蒙其利，首站選定桃源區。

協會理事長李朝全說，協會創設一甲子，倡儀流浪犬「零安樂」，但流浪犬若一直關在收容所，實在不人道，因此九年前祭出每隻500元代養金及支付飼料、醫療費等誘因，在全台零星試辦狗來富計畫，目前約300隻狗保全送養各地，犬隻壽命增加也更健康，高雄是全台第一個合作的公部門對象。

「各縣市收容中心都狗滿為患，犬隻結紮完即釋回原地，仍會造成里鄰衝突」，李朝全冀望狗來富計畫能為流浪犬找到歸處，但執上亦不馬處，除收養環境須合法，亦需設置狗舍、運動場所，每天讓狗放封，收養以50隻為上限，找到愈多安置點，解決流浪犬的問題應指日可待。而果園也可利用狗保全欺趕外來獼猴等動物，保全農作。這套模式若能在全台遍地開花，人狗相安無事，有望營造為動物友善城市。

全台都會區因寸土寸金，民間自造狗園愈往鄰近縣市轉移，屏東縣目前約二萬多隻流浪犬，縣府農業處處除依循TNR（捕捉、結紮、釋回）政策，並針對具攻擊性的流浪動物裝設矯正器，近年更強化流浪犬社會化訓練，至今已訓練八十多隻供民眾申請作為工作犬或輔助犬。

屏東大學特教中心則結合學習輔助犬教室、特殊教育及獸醫，今年5月培訓出六隻輔助犬，送到校園伴讀。

中華民國保護動物協會理事長李朝全，全力推動「狗來富」計畫，解決全台流浪犬問題。圖／李朝全提供
中華民國保護動物協會理事長李朝全，全力推動「狗來富」計畫，解決全台流浪犬問題。圖／李朝全提供
高雄市政府動保處與中華民國保護動物協會合作，推動「狗來富」計畫， 將選定適合的果園送浪浪去當狗保全。圖／中華民國保護動物協會提供
高雄市政府動保處與中華民國保護動物協會合作，推動「狗來富」計畫， 將選定適合的果園送浪浪去當狗保全。圖／中華民國保護動物協會提供
台灣愛狗人協會表示，流浪貓犬收容所，應從流浪動物的需求思考，安置的貓犬才能提升民眾領養意願。記者陳弘逸／攝影
台灣愛狗人協會表示，流浪貓犬收容所，應從流浪動物的需求思考，安置的貓犬才能提升民眾領養意願。記者陳弘逸／攝影

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