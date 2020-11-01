影／屏東風箏節登場 來當抬頭族「動感派對」

2020屏東風箏節將在11月7、8 日，在高屏溪河濱公園登場，屏東縣長潘孟安邀請加大家，別再當低頭族，一起來當抬頭族。由於月前新竹風箏節發生女童遭風箏捲上天事件，潘孟安說，「安全是最重要考量」，施放大型風箏前，會做好全場的安全檢測。

潘孟安說，2020年是屏東運動年，今年屏東風箏節以「動感派對」為主題。風箏節活動現場除欣賞滿天的風箏外，也邀請大家體驗不同以往一系列的運動類型，包括運動PLAY吧！（體能競技氣墊）、聽故事做體操、花式籃球體驗活動及大型兒童氣墊等。

風箏達人葉登貴今協助施放今年主題風箏，昨天萬聖節，葉登貴今也秀出，骷顱頭造型的風箏，由他設計，美國製造，歷時 3年設計，今年他還將骷顱頭戴上口罩，穿上比基尼，風箏節當天，骷顱頭造型的風箏也會在會場現身。