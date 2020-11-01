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日本真宗22代法主台灣別邸 「逍遙園」80年後重新開園

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，花費3年、斥資1億元整修後重新開園。。記者徐如宜／攝影
日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，花費3年、斥資1億元整修後重新開園。。記者徐如宜／攝影

花費3年、斥資1億元整修的高雄歷史建築「逍遙園」，今天重新開園。日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式，80年後再現風華，重新見證高雄在二戰時期「新南向前進基地」的戰略地位。

開幕式由高雄市長陳其邁與日本交流協會高雄事務所所長加藤英次，共同為紀念瓷盤開箱。為慶逍遙園修復重生，高雄市政府向日本九州大谷紀念館，商借「逍遙園開園式紀念清水燒瓷盤」，此瓷盤為大谷光瑞當年請清水燒名工森野嘉光，以「台灣島與物產」為主題特別製作，上頭可以看到豬、鳳梨、柑橘、水牛等物產圖案圍繞著台灣島外，也以特別顯眼的圓點點出高雄市的位置，是與高雄歷史相關、非常珍貴的紀念物。

文化部長李永得、民意代表、民間社團及眾多貴賓也共同參與啟用典禮。李永得表示，高雄非常積極爭取文化資產相關經費，從再造歷史現場見城計畫、興濱計畫，三軍眷村再生計畫，執行非常亮眼。逍遙園修復重生，古蹟就在生活中，成為民眾生活的一部分，展現高雄宜居城市文化環境。

「逍遙80、高雄100！」陳其邁表示，西元1920年高雄改制設州，已經百年，1937年日本政治擴大高雄都市計畫，將新市街從高雄川以西再延伸到高雄川以東，1941年高雄火車站遷至大港埔，吸引大量人口移住，大港埔正是當時都市計畫的明日之星。坐落於大港埔80年的逍遙園，既見證二戰時期高雄「新南向前進基地」的戰略地位，也見證了高雄這座城市行政經濟中心擴張，及從農業型態轉變為以港灣、鐵路、工業為主的港灣城市。

藤英次代表日方出席，他表示，受新冠肺炎疫情影響，日本許多關心逍遙園人士不克前來，逍遙園牽起台日友好情誼，不因疫情而中斷。期待逍遙園開園後，雙方有更多文化交流，厚植台日情誼。

「沒想到六合路的巷弄裡有這樣一個天地！」今天有許多民眾迫不及待到逍遙園參觀。逍遙園位於新興區復興一路64-8號，此次策展以七大單元為脈絡介紹逍遙園，包括「大港埔歷史沿革」、「陸軍八〇二醫院與行仁新村」、「逍遙園建築之美」、「逍遙園搶救保存過程」、「逍遙園創建背景」、「大谷光瑞生平」及「現地展示」。投入歷史建築整建的高雄大學建築系教授陳啟仁，為來賓導覽這幢特色建築，市松紋壁面及網帶天井等特殊的建築工法，都值得一觀。

為慶祝逍遙園修復重生，高雄市長陳其邁（左）與日本交流協會高雄事務所所長加藤英次（右），共同為80年前的「逍遙園開園式紀念清水燒瓷盤」開箱。記者徐如宜／攝影
為慶祝逍遙園修復重生，高雄市長陳其邁（左）與日本交流協會高雄事務所所長加藤英次（右），共同為80年前的「逍遙園開園式紀念清水燒瓷盤」開箱。記者徐如宜／攝影
日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。記者徐如宜／攝影
日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，建築格局呈現出私塾與農莊融合的特殊型式。記者徐如宜／攝影
大谷光瑞當年請清水燒名工森野嘉光，以「臺灣島與物產」為主題特別製作紀念盤，上頭可以看到豬、鳳梨、柑橘、水牛等物產圖案圍繞著臺灣島外，也以特別顯眼的圓點點出高雄市的位置。記者徐如宜／攝影
大谷光瑞當年請清水燒名工森野嘉光，以「臺灣島與物產」為主題特別製作紀念盤，上頭可以看到豬、鳳梨、柑橘、水牛等物產圖案圍繞著臺灣島外，也以特別顯眼的圓點點出高雄市的位置。記者徐如宜／攝影
花費3年、斥資1億元整修的高雄歷史建築「逍遙園」重新開園，日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸。記者徐如宜／攝影
花費3年、斥資1億元整修的高雄歷史建築「逍遙園」重新開園，日治1940年11月1日建成的「逍遙園」，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸。記者徐如宜／攝影
逍遙園的庭園一景，靜謐閒適。記者徐如宜／攝影
逍遙園的庭園一景，靜謐閒適。記者徐如宜／攝影
逍遙園中藍白相間的純日式「市松紋路」，屬貴族室內飾裝的一種。記者徐如宜／攝影
逍遙園中藍白相間的純日式「市松紋路」，屬貴族室內飾裝的一種。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前）參觀逍遙園，於露台比愛心跟現場民眾互動。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前）參觀逍遙園，於露台比愛心跟現場民眾互動。記者徐如宜／攝影

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