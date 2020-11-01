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假日不休息 高市動保處前進校園替犬貓絕育與注射
為有效減少偏鄉山區流浪動物數量，高雄市府動物保護處今天上午前進實踐大學高雄校區辦理犬貓絕育及預防注射活動，校內師生與鄰近住戶帶著65隻犬貓來絕育，同時注射狂犬病預防。動保處指出，11月在大樹區與林園區還有兩場絕育活動。
今天是假日，動保處人員前進實踐大學校區辦絕育活動，許多熱心師生也來當志工，協助民眾及犬貓報到，陸續完成絕育及預防注射，總計替65隻犬貓絕育、狂犬病預防注射113隻，以及晶片植入寵物登記72隻。
市府動保處指出，偏鄉區域缺乏動物醫療資源，趁著犬貓發情期來臨前舉辦犬貓絕育三合一活動，鼓勵民眾就近替家中犬貓完成絕育，11月8日大樹區溪埔社區活動中心，以及11月22日林園區西溪、中芸、鳳芸里里民聯合活動中心還有活動，當地民眾可多利用。
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