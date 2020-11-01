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影／屏東長青運動會 祖孫一起來PLAY
屏東縣社區照顧關懷據點布建度近8成，今舉辦長青運動會，邀請關懷據點長輩與孫子們一同聯手挑戰四項趣味競賽，藉由世代共融，讓關懷據點不再侷限長輩們參加，祖孫們合作完成競賽，現場歡笑聲不斷，一起同樂。
這次設計四項趣味競賽，包括祖孫雙人協力運球的「步步為贏」、接力滾動呼拉圈的「環遊世界」、接力吸盤頂球的「定孤枝」，與水管傳球的「管東管西」，社會處指出，趣味競賽結合平日關懷據點的延緩失能方案，訓練長輩們的肌力、平衡，手腳訓練協調，遊戲中帶領體驗，預防長輩們跌倒。
今天長青運動會很熱鬧，除了趣味競賽外，還有各個社區關懷據點登台演出，內埔鄉黎明社區發展協會展現舞蹈班成果，長輩們跳起舞來超享受。70歲林連川、82歲的簡明太與81歲的林勝男，是社區的「福祿壽」，他們說，跳舞越跳越開心，越來越年輕，「跳好給觀眾欣賞，跳不好身體健康、運動」。
屏東縣長潘孟安今也與祖孫們一同樂，率領長輩組成的「老仙角隊」，PK由社會處長劉美淑領軍的「孩子王隊」，一同來玩「管東管西」水管傳球，最後由「老仙角隊」贏得比賽。
屏東縣社會處指出，今天有26個據點，近千名祖孫參與競賽。縣內社區照顧關懷據點數達368處，布建密度達近八成，服務涵蓋率高達九成。為減緩老人的退化程度，推動延緩失能方案導入關懷據點，提供30多個預防延緩失能方案供據點選擇，據點活動由半天延長為1天、3天或5天，提供全日型服務，截至今年10月，有238處據點加入C級巷弄長照站。
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