聽新聞
test
0:00 / 0:00
發百萬紓困禮券 高雄千戶弱勢家庭每戶千元
新冠肺炎疫情衝擊，許多弱勢邊緣戶就業機會受到影響，高雄市社會局和社團法人「高雄市明燈慈善會」，今在苓雅社福中心發起「點燈活動」，發放紓困禮券，提供高雄市無福利資格的弱勢邊緣戶1000戶，每戶發放1000元，舒緩弱勢家庭經濟負荷。
高雄市明燈慈善會捐助百萬元發放紓困禮券，幫助無福利資格的弱勢邊緣戶。單親媽媽林小姐受疫情衝擊，工作天數不穩定，每月為了購買尿布、奶粉等生活支出煩惱，社工協助申請紓困禮券，暫緩經濟壓力。
高雄市明燈慈善會理事長徐光侖表示，無福利資格的弱勢邊緣戶在這次疫情期間生活受到影響，明燈慈善會響應政府紓困方案，照顧經濟弱勢家戶，希望能將溫暖，送到更多有需要的人手上。
另高雄市社會局表示，為就近照顧弱勢邊緣戶，已設置18處社區化的社會福利服務中心提供服務，整合公部門及民間團體資源，扶助弱勢民眾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言