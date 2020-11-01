發百萬紓困禮券 高雄千戶弱勢家庭每戶千元

新冠肺炎疫情衝擊，許多弱勢邊緣戶就業機會受到影響，高雄市社會局和社團法人「高雄市明燈慈善會」，今在苓雅社福中心發起「點燈活動」，發放紓困禮券，提供高雄市無福利資格的弱勢邊緣戶1000戶，每戶發放1000元，舒緩弱勢家庭經濟負荷。

高雄市明燈慈善會捐助百萬元發放紓困禮券，幫助無福利資格的弱勢邊緣戶。單親媽媽林小姐受疫情衝擊，工作天數不穩定，每月為了購買尿布、奶粉等生活支出煩惱，社工協助申請紓困禮券，暫緩經濟壓力。

高雄市明燈慈善會理事長徐光侖表示，無福利資格的弱勢邊緣戶在這次疫情期間生活受到影響，明燈慈善會響應政府紓困方案，照顧經濟弱勢家戶，希望能將溫暖，送到更多有需要的人手上。

另高雄市社會局表示，為就近照顧弱勢邊緣戶，已設置18處社區化的社會福利服務中心提供服務，整合公部門及民間團體資源，扶助弱勢民眾。