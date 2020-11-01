台灣科學節科工館場 首創氣候變遷科普皮影戲劇

教育部舉辦首屆台灣科學節，高雄科工館攜手高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市及澎湖縣政府、大專校院及民間團體企業等各界單位，昨天起至11月15日在科工館推出科普偶戲巡演、夜間環保光雕、大型創意科學市集、智慧科技互動體驗、3D環境教育影展等創新亮點活動，邀民眾參加豐富的科學饗宴。

台灣科學節的主題是「我的地球，我來關懷」，科工館結合館內蒐藏、創客工場及AR擴增實境等應用，在科學節期間推出「渾儀科學演示」、「解救地球－科技藏品擴增實境闖關」等亮點活動。渾儀科學演示讓民眾透過大型渾儀操作置身科普情境，探索地球科學、天文、氣候及環境永續等教育資訊；解救地球－科技藏品擴增實境闖關遊戲，則以科工館典藏的度量衡、印刷文物及古鎖具等藏品，結合地球暖化與氣候變遷議題，以密室逃脫、AR互動體驗之解題過關方式，讓民眾組隊挑戰。

全球氣候變遷議題獲各界關注，科工館與高雄皮影戲劇團跨界融合科普知識與傳統藝術，首創全國第一齣「極速‧逆轉－氣候變遷科普皮影戲劇」，11月14日在科工館南館「度量衡廣場」盛大公演。這齣劇同時獲得科技部、嘉義市政府教育處及財團法人瑞儀教育基金會的支持，接續安排11月28日於新營文化中心、11月29日於嘉義市博愛國小、110年4月24日於澎湖縣演藝廳巡迴演出，扎根科普及環境教育。

高雄市環保局11月7日、8日在科工館北館戶外園區，舉辦「世界地球日－邀你逗陣來守護地球」活動，透過輕鬆的市民草地低碳環保野餐、不插電音樂表演、創意著色圖及趣味闖關體驗，在自然休憩與寓教於樂的活動中，提升市民朋友的環境教育素養。日月光文教基金會與高雄科技大學，11月13日至15日在科工館北館大廳推出「環境教育成果展」，安排多項環教實施成果與富含創意的體驗課程。相關活動訊息可參考科工館官網https://www.nstm.gov.tw/。