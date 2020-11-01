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屏東三地門鄉發振興消費禮金1千元 首日逾7成領取
新冠肺炎情影響，中央發放振興三倍券刺激消費，屏東縣三地門鄉公所決定加碼，就歷年歲計賸餘利息，在不影響鄉庫財政狀況下，編列800萬預算，提交鄉民代表會審議通過，鄉長Cemelesai說，希望用振興消費禮金讓鄉民貼補家用，發給戶籍設在三地門鄉的居民每人1千元，昨首日發放，有逾7成領取，昨天未領取者，鄉民可在11月20日下午4點前到鄉公所領取。
屏東縣三地門鄉是屏東縣內首個發放振興消費禮金的鄉鎮市，三地門鄉約有8000人口，是屏東縣人口最多的山地原住民鄉，振興消費禮金每人1000元，只要109年9月1日設籍在三地門鄉的居民都符合領取資格，不分年齡大小，新生兒只要在發放截止日前（109年11月20日）完成戶口申報且設籍在三地門鄉也有符合領取資格，發放金額總計達800萬元。
鄉公所昨天在10個村的據點發放振興消費禮金，每個村幾乎都大排長龍領禮金。領到禮金的鄉民大多說，要用在部落消費，添購生活必需品，鹽巴、沙拉油及醬油，「小確幸」有鄉民說，未來會用在小孩子的奶粉跟尿布。
鄉長Cemelesai說，昨天沒有現場領取振興消費禮金的鄉民沒關係，鄉公所發放的截止日到109年11月20日下午4點前，鄉民於期限內，利用鄉公所上班時間，攜帶相關證件到公所領取。
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