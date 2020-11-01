展現不老精神 阿卡貝拉人聲樂團「超世紀」唱出生命樂章

屏東縣政府培育成立的阿卡貝拉人聲樂團「阿緱囝仔」、 「屏東信義國小隊」等在外比賽屢獲佳績，獲得眾人肯定與青睞，此外，一群年齡平均超過60歲的歌唱愛好者所組成，團員們有二代同堂的人聲樂團「超世紀」展現不老精神，他們以歷經人生的歌聲唱出感動人心的歌謠。

屏東縣政府表示，縣府每年舉辦團員甄選，並聘請專業師資培訓，提供舞台獲取更多演出機會。「超世紀」人聲樂團成立至今10年，參與許多演出，還培養出死忠粉絲，由於成員的年齡較大，學習速度較慢，成員紛紛下足苦功，有人將樂譜放在爐台前邊炒菜邊歌唱，相當逗趣。

團長也是創團初始成員之一的朱鴻鈞，雖然因受傷行動不便，無法參與近期的演出，但她仍不錯過每周與大家練習的機會。朱鴻鈞說，團員間的感情如家人般親密，來練習時總有回到家的感覺，在樂團不僅能發揮唱歌興趣，還結交到不同的朋友，為生活添增新樂趣。

團員中年齡最大78歲的陳明義展現「活到老，學到老」的精神，他從過去的合唱團轉換跑道進入人聲樂團，學習看似相近但截然不同的音樂領域。陳明義說，練習時遇到許多挑戰，仍努力克服完成，參與阿卡貝拉，讓他還能站上舞台，擁有更多不同的人生經歷。

屏東縣府培訓阿卡貝拉人聲樂團邁入第10年，從最年輕的少兒團、社會組到樂齡團「超世紀」，各有特色，受邀演出頗獲好評。11月21日「超世紀」人聲樂團將與屏縣其他13團阿卡貝拉團隊一同在演藝廳演出，歡迎民眾前來觀賞。