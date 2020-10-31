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超高齡時代來了 高市創全台首座樂齡主題圖書館

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
銀髮長輩在高雄市草衙「樂齡主題圖書館內」，體驗「按摩樂」。記者王昭月／攝影
銀髮長輩在高雄市草衙「樂齡主題圖書館內」，體驗「按摩樂」。記者王昭月／攝影

國內人口日益老化，因應人口結構發展，高雄市立圖書館發揮創想，結合小港醫院與育英醫專，率全國之先把市圖草衙分館打造成「樂齡主題圖書館」，館內添購輔具放大機、益智桌遊及智慧化體適能設備，讓圖書館不僅止於靜態的圖書借閱，還搖身變成最時尚的老人樂齡據點。

根據統計，高雄市至今9月為止，65歲以上老人已超過45萬，已占全市人口的16.4%，人口老化成為社會嚴峻課題，市立總圖為此利用教育部經費，選訂草衙分館設為「樂齡主題圖書館」示範點，讓銀髮族來圖書館不只能借閱書，還能藉各種活動，充實身心靈。

市立總圖館長潘政儀說，這是全國第一處結合文教、醫療與社福資源，共同促成的樂齡圖書館，高雄市圖共有60間分館，以前陸續為銀髮族辦過講座等活動，這次想推「進階版」，構想提出後與關心長照議題的小港醫院一拍即合，小港醫院再找來合作夥伴育英醫專，三方共同為銀髮族做點事。

他表示，閱讀的定義隨載具變動，可以不再侷限只有閱讀而已，希望還走得動的長輩們能來圖書館接受更豐富的涵養，在資訊文化的刺激下，減少失智風險。

小港醫院院長郭昭宏說，未來台灣將進入超高齡社會，健康老化是非常重要的事，台灣民眾目前有十分之一時間處在不健康的狀態終老。希望能把這個時間再縮短。這次小港醫院以人工智慧結合的失智檢測設備，能提早檢測出民眾是否失智，進而藉由閱讀、按摩等刺激，達到延緩，醫院不藏私，可以免費複製使用，市圖有60處分館，將可以進行點線面的串聯。

高雄市設在市圖草衙分館的「樂齡主題圖書館」，添購縫紉機等設備供銀髮族學習。記者王昭月／攝影
高雄市設在市圖草衙分館的「樂齡主題圖書館」，添購縫紉機等設備供銀髮族學習。記者王昭月／攝影
高雄小港醫院與高雄市立圖書館結盟，在樂齡主題圖書館內提供能延緩失智的體適能設備，可透過大數據分析，精準地判讀老人失智狀況。記者王昭月／攝影
高雄小港醫院與高雄市立圖書館結盟，在樂齡主題圖書館內提供能延緩失智的體適能設備，可透過大數據分析，精準地判讀老人失智狀況。記者王昭月／攝影

圖書館 老化

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