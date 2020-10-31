打狗亂歌團高市演出 已故嚴詠能生前的歌曲受歡迎

金曲獎得主「打狗亂歌團」主唱嚴詠能9月5日在屏東演出時猝逝，「打狗亂歌團」繼續傳唱嚴詠能對台灣土地的愛，今晚在立委趙天麟發起的「高雄樂活節」演出，演唱嚴詠能生前主唱的「只要大家攏吃台灣米」，許多民眾跟著唱和。

「只要大家攏吃台灣米」是「打狗亂歌團」很受歡迎的歌曲，節奏輕快，歌詞簡潔易懂，聽過嚴詠能演唱的人多能朗朗上口，尤其唱到「只要大家攏吃台灣米」這一句，台上台下總是唱成一片。嚴詠能雖已不在，晚間台下觀眾給打狗亂歌團的掌聲依然響亮，更多人配合樂團跟著唱「只要大家攏吃台灣米…」，豎起大姆指比「讚」。