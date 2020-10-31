快訊

中職／潘武雄代打三分砲轟炸 獅隊4:2擊敗兄弟搶首勝

最帥龐德逝世 史恩康納萊享耆壽90歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊補助今截止 搶搭末班車金門各景點人潮擠爆

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部觀光局的安心旅遊住宿優惠活動於今日截止，金門各景點湧現人潮，搶搭最後列車。記者蔡家蓁／攝影
交通部觀光局的安心旅遊住宿優惠活動於今日截止，金門各景點湧現人潮，搶搭最後列車。記者蔡家蓁／攝影

交通部觀光局安心旅遊住宿優惠活動今截止，金門縣府觀光處表示，至今已向交通部觀光局申請1.2億元補助經費，相較於去年近六個月的秋冬旅遊補助，今年繳出更亮眼成績；近期平均每日補助使用額度增至120萬元左右，約1200間房，。縣府表示，先前有向中央爭取經費，讓補助如期貫徹到最後。

安心旅遊補助奏效，成功帶動國內旅遊熱潮，加上離島「類出國」小旅行成風，讓來金的旅客絡繹不絕。觀光處處長丁健剛表示，安心旅遊方案結束後，縣府將持續推出多項強檔活動迎接遊客，包含即將登場的坑道音樂節、「白色秘境海洋藝術季」與陽翟「積不可獅」樂高主題活動，以及眾多老兵返金的「金門老兵召集令」等，希望帶給遊客一波波豐富有趣的遊程。

觀光處也提醒業者，為加快補助款項核撥，特將收件與審查作業分流，業者可於11月1日至10日上班時間送交申請文件，如未能於規定期限內提送者，最遲也應於活動截止日起1個月內辦理，逾期將不受理。

另外，業者如不諳申請流程，可於11月6日上班時間，攜帶身分證件及大小章至輔導櫃檯辦理，將由專人一對一協助申辦；觀光處並提醒，業者專區將於活動結束後15日內關閉新增結帳功能，業者務必於期限內登載旅客住宿資料，以免影響自身權益。

據了解，近期出現有不少遊客及民眾檢舉證件遭冒名申請補助案件，目前已積極查核，並將移送司法單位協助釐清，縣府也提醒，業者申請補助應依旅客入住當天日期確實並依序登錄，不得有隱匿不實、造假、虛報，以免觸法。

交通部觀光局推安心旅遊住宿優惠，成功吸引遊客來金門遊玩，連日金門的各景點都湧現人潮，搶搭最後列車。記者蔡家蓁／攝影
交通部觀光局推安心旅遊住宿優惠，成功吸引遊客來金門遊玩，連日金門的各景點都湧現人潮，搶搭最後列車。記者蔡家蓁／攝影

安心旅遊 老兵

延伸閱讀

類出國做公益 彰化行善團體捐155萬給金門家扶圖書室

陸船盜砂嚴重 海巡艦進駐馬祖

安心旅遊成績亮麗 金門景點大爆發

安心旅遊補助加碼？ 旅行業：不如先做好觀光基礎建設

相關新聞

高雄民眾注意！明天一早高雄市31萬用戶停水13小時

台水公司第七區管理處澄清湖廠配合相關工程，明天（11月1日）上午7點至晚上8點，包括三民區、鳥松區、仁武區、鳳山區、左營...

影／萬聖節群魔亂舞 大小朋友創意扮裝做公益

高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友...

打狗亂歌團編「跛倒」舞 快閃演出宣傳半島歌謠祭

為幫即將到來的「2020半島歌謠祭」暖身，打狗亂歌團編排「半島舞」今天在副團長王煌鵬帶領下，到屏東火車站「快閃」演出，加...

屏東粄條文化節登場 創意粄食攤供民眾品嘗

屏東縣政府辦「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天在屏東公園登場，除延續「粄條三兄弟」品牌，今年更以「粄食共和...

屏東39對高齡老夫妻 再次攜手走紅毯重溫結婚喜悅！

屏東縣政府委託屏東縣屏東市長青學苑服務協會於今天上午舉辦「109年度鑽石婚表揚大會」，本次共39對平均年齡超過80歲，結...

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

今年的10月1日是中秋節，也是大陸的國慶，金酒公司當時在微信網站推出2張廣告文宣，出現「家國同慶」的字樣，且底圖還是北京...

戶政當機4個月第6次 屏東戶政系統除了慢沒有災情

全國戶政電腦系統日前大當機，導致全台各戶政所陸續傳出當機後「災情」，其中，台中還傳出，因為系統當機等3個小時還沒辦成離婚...

獲選經典小鎮又車站升等 屏東枋寮鄉雙喜臨門

交通部長林佳龍昨天親自在屏東縣枋寮鄉長陳亞麟的臉書告知，枋寮鄉獲選交通部觀光局2021年「經典小鎮」，也是繼東港鎮201...

永安鑽石斑名氣響亮 蘇國禎獲頒「全國模範農民」

高雄市永安區以使用「鑽石水」養殖石斑魚著稱，永安漁會石斑魚產銷班第八班出產高品質石斑魚，班長蘇國禎通過農委會評選，獲得第...

車站美食通‧旗山火車站／旗山老街超多美食 嘆胃不夠大

旗山火車站是國內不行駛火車的懷舊車站，車站旁的旗山老街綿延一、兩公里，看似普通街巷，卻隱藏超多美食。遊客一路走逛，可遍嘗...

旗山舊車站 轉型糖鐵文化館

旗山、美濃、六龜等區是高雄的後花園，旗山位居入口站，懷舊時光盡在老街石拱迴廊與擁有八角亭建築的火車站內上映。

眷舍修復變垃圾場 屏東縣府：釐清責任

屏東勝利星村創意生活園區，今年因眷舍修復與眷村周邊人行道改善計畫，園區如同「大工地」。9年前進駐承租業者自然綠音樂咖啡館...

熱門新聞

新北雙和無預警大規模停電 交通大亂台電搶修中

照料癱兒21年問「你何時要死」 慈母坦言負荷並不甜蜜

高爾宣將到竹北水圳公園開唱 還有新竹攻城獅見面會

林口公車難等？ 新北：要求業者監控班車、搭乘情形

嗚嗚嗚…CK124蒸汽火車開了 滿載遊客參加二水跑水節

金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。