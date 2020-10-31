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安心旅遊補助今截止 搶搭末班車金門各景點人潮擠爆
交通部觀光局安心旅遊住宿優惠活動今截止，金門縣府觀光處表示，至今已向交通部觀光局申請1.2億元補助經費，相較於去年近六個月的秋冬旅遊補助，今年繳出更亮眼成績；近期平均每日補助使用額度增至120萬元左右，約1200間房，。縣府表示，先前有向中央爭取經費，讓補助如期貫徹到最後。
安心旅遊補助奏效，成功帶動國內旅遊熱潮，加上離島「類出國」小旅行成風，讓來金的旅客絡繹不絕。觀光處處長丁健剛表示，安心旅遊方案結束後，縣府將持續推出多項強檔活動迎接遊客，包含即將登場的坑道音樂節、「白色秘境海洋藝術季」與陽翟「積不可獅」樂高主題活動，以及眾多老兵返金的「金門老兵召集令」等，希望帶給遊客一波波豐富有趣的遊程。
觀光處也提醒業者，為加快補助款項核撥，特將收件與審查作業分流，業者可於11月1日至10日上班時間送交申請文件，如未能於規定期限內提送者，最遲也應於活動截止日起1個月內辦理，逾期將不受理。
另外，業者如不諳申請流程，可於11月6日上班時間，攜帶身分證件及大小章至輔導櫃檯辦理，將由專人一對一協助申辦；觀光處並提醒，業者專區將於活動結束後15日內關閉新增結帳功能，業者務必於期限內登載旅客住宿資料，以免影響自身權益。
據了解，近期出現有不少遊客及民眾檢舉證件遭冒名申請補助案件，目前已積極查核，並將移送司法單位協助釐清，縣府也提醒，業者申請補助應依旅客入住當天日期確實並依序登錄，不得有隱匿不實、造假、虛報，以免觸法。
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