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小眷村中的廢墟再現80年前風貌 高雄逍遙園11月1日重啟
高雄市新興區公所北面的「逍遙園」，高雄市政府歷3年整修，明天啟用，市府還準備了1000份「高雄一百」紀念口罩要送給民眾。
高雄市政府考據指出，逍遙園是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台灣的別邸，園內還有大谷家族的家徽。逍遙園1940（昭和15年）落成啟用，開園至今80年，2010年被登錄為歷史建築。
2009年與關心「逍遙園」人士一起勘查建築的議員吳益政說，那時逍遙園破舊不堪，屋梁瓦片殘破，形同廢墟，文史工作者和地方人士都覺得可惜，逍遙園離福華飯店不遠，曾有住福華飯店的日本旅客造訪逍遙園，看到整棟建物破損的情況，失望而去。
2009年許多文史工作者促高雄市政府整修逍遙園，市府查出此園周邊土地曾安置802總醫院的軍官與眷屬，形成眷村行仁新村，眷村把逍遙園圍在中間，無人整理，直到眷村改建才重見天日。
逍遙園所在屬國防部土地，為了整修，立委管碧玲力促國防部協助高雄市府，2010年逍遙園被登錄為「歷史建築｣，2017年市府啟動修復工程，歷經3年，10月竣工，明天起大眾就可看到逍遙園新面貌。
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