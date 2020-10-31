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高雄民眾注意！明天一早高雄市31萬用戶停水13小時

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
明天一早自來水公司澄清湖廠配合相關工程，高雄市31萬用戶停水13小時。 本報資料照片
明天一早自來水公司澄清湖廠配合相關工程，高雄市31萬用戶停水13小時。 本報資料照片

台水公司第七區管理處澄清湖廠配合相關工程，明天（11月1日）上午7點至晚上8點，包括三民區、鳥松區、仁武區、鳳山區、左營區、鼓山區、前鎮區與苓雅區等地，總計31萬用戶將要停水13個小時，提醒民眾要注意停水訊息。

自來水公司指出，澄清湖水廠配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除等作業，一併辦理「109 年度澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗」，停水施工日期為109年11月1日（星期日）上午7點至下午8點，合計13小時（含施工10小時及復水時間3小時），停水總戶數為31萬1600戶。

停水區域為三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里，鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里。苓雅區文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里。前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。仁武區拷潭里、仁慈里、烏林里，以及鼓山區與左營區。

免付費客服電話：1910 高雄服務所: 07-3312282 鳳山服務所: 07-7424163 楠梓服務所: 07-3513332

自來水公司澄清湖廠配合相關工程，明天停水13小時。記者徐白櫻／翻攝
自來水公司澄清湖廠配合相關工程，明天停水13小時。記者徐白櫻／翻攝

停水 澄清湖 高速公路

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