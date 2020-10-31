高市客委會新主委人選曝光 外型亮麗的小學校長將出任

高雄市府客委會主委一職在陳志勇請辭後懸缺，市府傳出，新任主委將由現任美濃國小校長楊瑞霞接任。楊瑞霞晚間未否認傳聞，但表示市長陳其邁未公布人事前，她不方便回應。

客委會前主委陳志勇10年前捲入採購弊案，高市議員質疑陳其邁用人不明，陳志勇在10月23日請辭獲准，主委職由主秘代理。今晚傳出美濃國小校長楊瑞霞將接任客委會主委。

楊瑞霞是台南師範學院畢業，目前在台南大學教育學系研究所博士班進修，歷任美濃區龍肚國小與美濃國小校長，曾獲得「107年師鐸獎」，夫婿也是教職退休，楊瑞霞任教超過30年，平日常穿客家特色服裝，推動美濃客家文化。

楊瑞霞是美濃人，留鄉擔任小學校長，十多年來，每天從高雄市區往返美濃近百公里，在龍肚國小推動食農教育與日本里山精神，接著轉任美濃國小，承擔百年老校的校舍重建任務，在校推廣客語沉浸式教學，平日對已故棒球總教練徐生明一手創立的美濃少棒隊成員愛護有加。