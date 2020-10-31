陳其邁到觀光工廠製作果乾 力拚甲仙重現南橫門戶榮景

高雄市有滷味、花枝、烏魚子與橡皮擦等觀光工廠，甲仙農會觀光工廠是由青梅加工廠轉型而來，內部提供青梅、洛神花與愛玉等多項DIY遊程。高雄市長陳其邁下午到工廠體驗手洗愛玉，允諾加強媒合各地農產品輸入甲仙食品加工廠，配合單車、路跑等活動，拚甲仙重返南橫公路入口門戶的觀光榮景。

甲仙地區農會收購甲仙、桃源、那瑪夏三區農特產品，青梅面積1千多公頃，年產量2285公噸、產值近9千萬，全台三分之一梅子產自高雄山區，另有愛玉、金煌芒果、紅肉李與水蜜桃等。

甲仙農會青梅加工廠在106年轉型營運，搭配甲仙小旅行推出相關體驗遊程。農會總幹事曾海星指出，農會開發有機與友善耕作水果加工品，包括梅子、鳳梨、芭樂與洛神花都可製作果乾，愛玉也是重點推廣項目，遊客可在觀光工廠體驗手洗愛玉，或透過高雄首選電商平台購買手洗愛玉包。