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影／萬聖節群魔亂舞 大小朋友創意扮裝做公益

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影

高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。活動現場聚集超過400位民眾熱情迴響，盛裝打扮搞怪出席，遊行隊伍同時進行Trick or Treat討糖競賽，大人小孩帶著南瓜提燈卯足全力闖關討糖，過程刺激歡樂，笑聲連連。

青年局局長張以理指出，青年是牽動世代與社會前進的動力，此次活動邀請弱勢家庭兒童、市民、外國朋友等，以活潑有趣的裝扮遊行展現青年傳愛的熱血精神，為城市注入愛與活力，也宣告「青年局國際志工團」正式成軍，展現年輕世代滿滿能量與熱情。活動安排討糖競賽後，開放民眾集結愛心糖果，主辦單位代表捐贈弱勢兒童，歡慶萬聖也溫馨傳愛，並相約將這份心意在社會各個角落繼續延續下去。

搶搭萬聖節觀光潮！有「高雄3C電子街之稱」的長明商圈今天下午起連續兩天舉辦萬聖節「萌市集」親子活動，邀請家長帶著孩子打扮成各式Q版鬼怪，來長明商圈搗蛋拿糖果，吸引不少家庭共襄盛舉。高雄市經發局長廖泰翔表示，活絡高雄商圈是市長陳其邁的重點政見，未來新高雄火車站綠廊道完成，高雄商圈也會越來越蓬勃發展。開幕儀式結束後，理事長高金虎帶領與會貴賓與社區親子一同上街搗蛋要糖、品嚐市集美食，感受萬聖節節慶氛圍。

高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
有「高雄3C電子街之稱」的長明商圈今天下午起連續兩天舉辦萬聖節「萌市集」親子活動，邀請家長帶著孩子打扮成各式Q版鬼怪，來長明商圈搗蛋拿糖果，吸引不少家庭共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
有「高雄3C電子街之稱」的長明商圈今天下午起連續兩天舉辦萬聖節「萌市集」親子活動，邀請家長帶著孩子打扮成各式Q版鬼怪，來長明商圈搗蛋拿糖果，吸引不少家庭共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。記者劉學聖／攝影
有「高雄3C電子街之稱」的長明商圈今天下午起連續兩天舉辦萬聖節「萌市集」親子活動，邀請家長帶著孩子打扮成各式Q版鬼怪，來長明商圈搗蛋拿糖果，吸引不少家庭共襄盛舉。記者劉學聖／攝影
有「高雄3C電子街之稱」的長明商圈今天下午起連續兩天舉辦萬聖節「萌市集」親子活動，邀請家長帶著孩子打扮成各式Q版鬼怪，來長明商圈搗蛋拿糖果，吸引不少家庭共襄盛舉。記者劉學聖／攝影

青年 萬聖節 高雄市 鬼滅之刃

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