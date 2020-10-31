聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／萬聖節群魔亂舞 大小朋友創意扮裝做公益
高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。活動現場聚集超過400位民眾熱情迴響，盛裝打扮搞怪出席，遊行隊伍同時進行Trick or Treat討糖競賽，大人小孩帶著南瓜提燈卯足全力闖關討糖，過程刺激歡樂，笑聲連連。
青年局局長張以理指出，青年是牽動世代與社會前進的動力，此次活動邀請弱勢家庭兒童、市民、外國朋友等，以活潑有趣的裝扮遊行展現青年傳愛的熱血精神，為城市注入愛與活力，也宣告「青年局國際志工團」正式成軍，展現年輕世代滿滿能量與熱情。活動安排討糖競賽後，開放民眾集結愛心糖果，主辦單位代表捐贈弱勢兒童，歡慶萬聖也溫馨傳愛，並相約將這份心意在社會各個角落繼續延續下去。
搶搭萬聖節觀光潮！有「高雄3C電子街之稱」的長明商圈今天下午起連續兩天舉辦萬聖節「萌市集」親子活動，邀請家長帶著孩子打扮成各式Q版鬼怪，來長明商圈搗蛋拿糖果，吸引不少家庭共襄盛舉。高雄市經發局長廖泰翔表示，活絡高雄商圈是市長陳其邁的重點政見，未來新高雄火車站綠廊道完成，高雄商圈也會越來越蓬勃發展。開幕儀式結束後，理事長高金虎帶領與會貴賓與社區親子一同上街搗蛋要糖、品嚐市集美食，感受萬聖節節慶氛圍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言