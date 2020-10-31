影／萬聖節群魔亂舞 大小朋友創意扮裝做公益

高雄市青年局今天特地號召青年國際志工，在漢神巨蛋舉辦「公益萬聖節奇幻大遊行」，邀請公益團體、慈善機構、高雄市民及外籍朋友一起裝扮遊行，感受節慶歡樂氣氛。活動現場聚集超過400位民眾熱情迴響，盛裝打扮搞怪出席，遊行隊伍同時進行Trick or Treat討糖競賽，大人小孩帶著南瓜提燈卯足全力闖關討糖，過程刺激歡樂，笑聲連連。

青年局局長張以理指出，青年是牽動世代與社會前進的動力，此次活動邀請弱勢家庭兒童、市民、外國朋友等，以活潑有趣的裝扮遊行展現青年傳愛的熱血精神，為城市注入愛與活力，也宣告「青年局國際志工團」正式成軍，展現年輕世代滿滿能量與熱情。活動安排討糖競賽後，開放民眾集結愛心糖果，主辦單位代表捐贈弱勢兒童，歡慶萬聖也溫馨傳愛，並相約將這份心意在社會各個角落繼續延續下去。