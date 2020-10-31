打狗亂歌團編「跛倒」舞 快閃演出宣傳半島歌謠祭

為幫即將到來的「2020半島歌謠祭」暖身，打狗亂歌團編排「半島舞」今天在副團長王煌鵬帶領下，到屏東火車站「快閃」演出，加上來自港仔村的10名傳藝師到場合唱滿州民謠，嘹亮歌聲吸引民眾駐足觀賞。

連續5天的「2020半島歌謠祭」11月在恆春鎮西門廣場登場，活動包含「民謠大賽」、「詩市集」、「馬戲表演」和「老調新聲」等主題。

打狗亂歌團編排「半島舞」也是亮點，今天下午由副團長王煌鵬帶領，到屏東火車站「快閃」演出，邀請來自港仔村的10名傳藝師合唱到場滿州民謠。

王煌鵬指出， 這首「半島舞」是為了半島歌謠祭所編，耗時2個月在大光國小與屏南社大教授舞蹈，並搭配車鼓陣等不同形式來呈現「半島舞」。

「半島舞」是利用台語諧音「跛倒」的意思，象徵恆春洋蔥儘管被落山風吹倒，反而會產生營養素更努力長大，就如同恆春半島的孩子們有著堅毅的個性與精神。

王煌鵬還說，民謠是落山風吹聲出來的，除了可以唱，可以聽，今年半島歌謠祭更希望透過舞蹈，跳出恆春人堅毅的精神。

屏東縣文化處表示，「半島歌謠祭」邁入第3年，活動前身為連續舉辦12年的國際民謠節，開幕活動，則會由恆春在地學生與長輩跳著「半島舞」遊街進場，接著就是有Foca福爾摩沙馬戲團帶領僑勇國小獨輪車隊和滿州國小扯鈴隊的半島歌舞秀。

「半島歌謠祭」11月4至6日舉行民謠大賽，6日是開場秀，7、8日的老調新聲將邀請到金曲獎得主阿爆和米莎，以及張雅淳、微笑唸歌團、玩弦四度、屋古撒能、Seaweed藻、瓊麻思和打狗亂歌團與恆春囡仔演出。