屏東粄條文化節登場 創意粄食攤供民眾品嘗

屏東縣政府辦「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天在屏東公園登場，除延續「粄條三兄弟」品牌，今年更以「粄食共和國」為主軸號召全台各店家參與競賽，現場有近50攤創意粄食，包含多元族群和異國的米食文化料理。

屏東縣客家事務處指出，縣府自2015年推出「屏東粄條文化節」至今已第5年，結合客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，結合為屏東「粄條三兄弟」，推廣屏東縣各鄉鎮市粄條料理。

客家事務處表示，今年粄條文化節以「粄食共和國」為主軸，邀請台式熱炒店家參與料理競賽，宣傳粄食料理，還廣邀日本、美國、韓國、西班牙等外國店家投入粄食創意料理。

「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」，由蘋果兒童劇團搭配知名音樂製作人許常德製作，與李炳輝演唱的粄條文化節創作主題曲表演，縣長潘孟安也體驗傳統炒粄條美食。

潘孟安表示，近年招募屏東具潛力的粄食業者，由專家學者組成輔導小組，從餐飲技術、店家經營及產品包裝等輔導，透過美食和產業交流，讓多元族群在屏東找到共通點，讓家鄉味成為青年返鄉力量。