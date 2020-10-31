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屏東粄條文化節登場 創意粄食攤供民眾品嘗

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（中）親自體驗傳統炒粄條美食。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（中）親自體驗傳統炒粄條美食。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府辦「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天在屏東公園登場，除延續「粄條三兄弟」品牌，今年更以「粄食共和國」為主軸號召全台各店家參與競賽，現場有近50攤創意粄食，包含多元族群和異國的米食文化料理。

屏東縣客家事務處指出，縣府自2015年推出「屏東粄條文化節」至今已第5年，結合客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，結合為屏東「粄條三兄弟」，推廣屏東縣各鄉鎮市粄條料理。

客家事務處表示，今年粄條文化節以「粄食共和國」為主軸，邀請台式熱炒店家參與料理競賽，宣傳粄食料理，還廣邀日本、美國、韓國、西班牙等外國店家投入粄食創意料理

「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」，由蘋果兒童劇團搭配知名音樂製作人許常德製作，與李炳輝演唱的粄條文化節創作主題曲表演，縣長潘孟安也體驗傳統炒粄條美食。

潘孟安表示，近年招募屏東具潛力的粄食業者，由專家學者組成輔導小組，從餐飲技術、店家經營及產品包裝等輔導，透過美食和產業交流，讓多元族群在屏東找到共通點，讓家鄉味成為青年返鄉力量。

「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」在屏東公園打造粄條美食一條街，另一場是11月7日在竹田驛園展開，除美食以外，現場還有客家特色產業展售，及消費滿額送限量精美文創品等。詳情可參閱活動官網或洽（07）3417561。

屏東縣政府舉辦的「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天登場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府舉辦的「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天登場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左四）體驗傳統炒粄條美食。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左四）體驗傳統炒粄條美食。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府舉辦的「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天登場。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府舉辦的「2020屏東粄條文化節－粄食共和國嘉年華」今天登場。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 創意料理

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