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屏東39對高齡老夫妻 再次攜手走紅毯重溫結婚喜悅！

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安在「109年度鑽石婚表揚大會」親自表揚結婚超過60年以上的老夫老妻。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安在「109年度鑽石婚表揚大會」親自表揚結婚超過60年以上的老夫老妻。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府委託屏東縣屏東市長青學苑服務協會於今天上午舉辦「109年度鑽石婚表揚大會」，本次共39對平均年齡超過80歲，結婚超過60年以上的老夫老妻參加，此外，縣府社會處在表揚活動前，聘請攝影師和化妝師到每位接受表揚的老夫老妻家中拍婚紗照，也重溫過去結婚時的喜悅。

縣府社會處指出，本次共39對平均年齡共超過80歲，且結婚超過60年以上的老夫老妻參加，分別來自屏東33個鄉鎮市，另外，為了完成表揚活動前每位佳偶的婚紗拍攝，還聘請攝影師和化妝師親自登門個別協助拍攝。

社會處表示，由於過去穿著婚紗與拍攝婚紗照並不普遍，藉由這次表揚活動的機會，保留難得的一刻，但在協助拍攝時，還是有不少長輩面露害羞的表情。

屏東縣長潘孟安表示，接受鑽石婚表揚的長輩們，情牽超過一甲子，彼此相互扶持、照顧、扶養子女長大，不僅象徵每個家庭的奮鬥史，更是他們的溫馨浪漫史，除了表揚長輩過去的努力，也重溫過去結婚的喜悅，更圓了過去無法拍婚紗的一個夢。

潘孟安還說，有鑑於屏東邁入高齡化社會，縣府也會持續在各鄉鎮村里推動關懷據點、日間托老中心，要讓長輩們在地老化，有尊嚴安享晚年。

屏東縣長潘孟安在「109年度鑽石婚表揚大會」親自表揚結婚超過60年以上的老夫老妻。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安在「109年度鑽石婚表揚大會」親自表揚結婚超過60年以上的老夫老妻。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 婚紗 結婚

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