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金酒大陸廣告遭批「舔中」 金酒：只是商業行為

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司在中秋節與大陸國慶時，推出2張廣告文宣，出現「家國同慶」的字樣，且底圖還是北京故宮，遭痛批 ：「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國？」。圖／翻攝微信網站
金酒公司在中秋節與大陸國慶時，推出2張廣告文宣，出現「家國同慶」的字樣，且底圖還是北京故宮，遭痛批 ：「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國？」。圖／翻攝微信網站

今年的10月1日是中秋節，也是大陸的國慶，金酒公司當時在微信網站推出2張廣告文宣，出現「家國同慶」的字樣，且底圖還是北京故宮，遭綠營立委痛批 ：「不知道是在慶哪一家？慶哪一個國？」，還有網友質疑身為公營事業單位的金門酒廠，竟然為賺人民幣，做出「舔中」的行為，對此，金酒公司表示，這只是單純的商業行為，就只是為了行銷高粱酒而已。

台灣藝人歐陽娜娜在中國十一國慶晚會登台高唱「我的祖國」挨轟，沒想到百億大廠金酒公司最近也惹上類似的風波，有台商在微信網站上發現， 金酒的2張DM，內容大有文章，其中一張以「紅色」為底圖，雖然主打金門高粱酒產品，但字樣上卻大剌剌寫上「家国同庆」，並搭配大陸故宮京城圖片與斗大月亮及燦爛煙火，底下直接屬名金門酒廠（廈門）貿易有限公司。另一張也是類似的主視覺。

台商憤而向蘋果日報爆料，金門酒廠是縣營的事業單位，應以國家民眾的意見為重，怎會去慶祝中華人民共和國國慶，他實在無法認同，另也找上綠營立委陳情。

對此，金酒公司在今天上午也澄清，這是金酒廈門貿易公司，針對市場銷售，所規劃的眾多行銷方式，吸引消費者對金酒之喜愛，並無其他考量。金酒指出，金門高粱酒持續推向世界，針對不同市場制定行銷策略，這只是單純的商業行為，請大家不要胡亂揣測。

此舉也引發網友討論，有網友認為金酒公司真的病了，現在兩岸的關係緊張，可以說是動輒得咎，這些文宣出手前，難道公司的高層都沒看過，簡直是毫無政治敏感度，難怪業績越來越差。

俗話說「入境隨俗」，金門的酒商業者李志鴻表示，大陸的國慶日是十月一日，企業在大陸發展，獻上祝福也只是順水人情，不需過於在意。他也緩頰提到，世界上每一個國家慶典，企業在任何國家發展，在哪裡打拼的台企業都會獻上祝福，這都是常態吧。

李志鴻提到，如今的兩岸關係的確嚴峻，但政治的嚴峻下，企業在大陸發展，原本就該入境隨俗，試問大陸十一長假，台資企業也一樣要放，也掛上五星旗，台灣政府完全沒辦法處置，難道這些人入境隨俗，一樣是在背叛台灣，內心只想賺人民幣，而背離台灣祖國嗎？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百億大廠金酒公司最近因為一紙廣告文宣，遭批「舔中」，金酒公司今天上午澄清，這只是單純的商業行為，就只是為了行銷高粱酒而已。記者蔡家蓁／攝影
百億大廠金酒公司最近因為一紙廣告文宣，遭批「舔中」，金酒公司今天上午澄清，這只是單純的商業行為，就只是為了行銷高粱酒而已。記者蔡家蓁／攝影

金門 國慶 北京故宮

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