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戶政當機4個月第6次 屏東戶政系統除了慢沒有災情
全國戶政電腦系統日前大當機，導致全台各戶政所陸續傳出當機後「災情」，其中，台中還傳出，因為系統當機等3個小時還沒辦成離婚的窘境發生。據傳，自今年6月至今已傳出第六度當機，今晨再傳系統故障，所幸，今天屏東市戶政事務所只開放半天，且只有少數民眾受影響，其他情況大致正常。
屏東市戶政事務所指出，今年分別在6月29日、8月26日、9月10日、10月5、29、31日，共六度傳出系統當機，且大約在2個小時內就排除系統問題，除了10月29日當天，系統當機的時間較長以外，其餘大致正常。
戶政承辦人員表示，若開始出現系統異常，多半都會告知洽公民眾，所幸不少承辦業務，可先用紙本代辦，才沒有傳出，結、離婚不成的情況發生，且除了系統運作較慢，並無其他異狀。
承辦人員還說，通常發生當機都是連帶全國，因此，理性向民眾解釋，多半都能諒解，除了結、離婚與補辦證件需要當事人到場以外，多數洽公民眾仍可透過代辦完成，因此，可先收取民眾代辦資料，辦理完成在交還給民眾即可。
屏東市戶政事務所表示，若有當機情況發生，都會即時公告，也主動向洽公民眾說明，再者，近期結、離婚的辦理業務較少，也未遇上當機，因此近期處理民眾洽公業務也大致順暢。
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