獲選經典小鎮又車站升等 屏東枋寮鄉雙喜臨門

交通部長林佳龍昨天親自在屏東縣枋寮鄉長陳亞麟的臉書告知，枋寮鄉獲選交通部觀光局2021年「經典小鎮」，也是繼東港鎮2019年獲選後，屏東縣第2個獲選鄉鎮；交通部台鐵局日前才宣布環台鐵路電氣化南迴線於12月23日通車後，枋寮車站將由三等站升等為二等站，堪稱是「雙喜臨門」。

枋寮鄉長陳亞麟日前因台鐵宣布枋寮站將要升等二等站，且普悠瑪自強及PP自強號將增加停靠列次，讓枋寮交通更為方便，特別在臉書感謝林佳龍並標記；林佳龍昨天則是以個人帳號到枋寮鄉長陳亞麟臉書留言，「也要恭喜亞麟，枋寮鄉入選交通部觀光局明年的經典小鎮」。

陳亞麟說，台鐵局日前宣布枋寮火車站在南迴電氣化通車後升格為二等站（與鳳山站同級），懷舊的復古藍皮火車也將會規畫遊程停靠枋寮火車站，進行枋寮深度旅行；感謝交通部看好枋寮的未來發展，獲選2021年「經典小鎮」，枋寮具備深厚的文化底蘊，且有依山傍海的優勢，鐵路電氣化後將達到更完整的公路、鐵路路網，有了便捷交通，就更有發展觀光的契機，枋寮正多喜臨門。

他說，為迎接更多來的旅客，目前由公所正進行站前商店街及觀海景觀環境提升工程及建置二代「枋寮之心」地標；枋寮漁港的公共設施及公廁也正進行修繕更新作業，待年底完工後，結合南迴鐵路電氣化通車，枋寮將成為屏東觀光轉運中心；也期許交通部轄屬的台鐵局，能儘速與屏東縣政府完成點交原有枋寮藝術村，以地方創生方式雙方共同活化，打造枋寮的觀光願景。