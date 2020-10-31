永安鑽石斑名氣響亮 蘇國禎獲頒「全國模範農民」

高雄市永安區以使用「鑽石水」養殖石斑魚著稱，永安漁會石斑魚產銷班第八班出產高品質石斑魚，班長蘇國禎通過農委會評選，獲得第32屆模範農民獎。市府海洋局代局長黃登昨天福前往祝賀，盼高雄優質石斑魚繼續發光發熱，領導市場品牌。

市府海洋局指出，中油LNG（液化天然氣）熱交換由原液態還原成氣態過程，產生的低溫海水（鑽石水）提供永安養殖漁業養魚，所以永安石斑魚又有「鑽石斑」之稱。

永安區石斑魚產銷班第八班班員20人，產銷班班長蘇國禎與妻兒一起投入石斑魚養殖，成功開拓元榆牧場、統一生機及醫院販售等通路，傑出表現獲得評審團肯定，拿下農委會第32屆模範農民獎。此外，女兒蘇郁暄也在今年獲得農委會漁業署頒發第五屆百大青農肯定。

海洋局代局長長黃登福前往魚場祝賀，並表示，海洋局積極推動養殖產業升級、養殖漁業天然災害保險等，建構穩定優良共同養殖給水及排水系統。

產銷班養殖成績優異，曾榮獲「101年度績優漁業產銷班」、「102年全國十大績優農業產銷班」、「102 年度全國農林漁牧十大績優農業產銷班」，106至108 年入選全國農村好物，以及109年「全國農村領航獎」。