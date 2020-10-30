小琉球蓋10層樓飯店 琉球居民邀業者開線上會議

鳳凰旅遊公司計畫在小琉球蓋10層樓旅館，小琉球居民組自救會今舉辦「小琉球十層樓飯店建設案線上會議」，小琉球居民自救會提出五大訴求，針對環境評估、觀光效益、生態衝擊、景觀天際等與建商討論，自救會目前已收到1495份反對建設10層樓飯店的網路連署書，建商表示持續收集意見，針對反對居民的疑慮討論溝通。

小琉球居民組自救會反對在小琉球蓋地上十層、地下一層的旅館，發起網路連署，截至今為止收取1495份網路連署書，雖然近千人非琉球居民，連署發起人認為，多數琉球長者不會使用網路，才會顯得在地連署人數較少。

小琉球居民組自救會提出五大訴求，針對環境評估、觀光效益、生態衝擊、景觀天際等與建商討論，自救會質疑，飯店60間高級住宿房一間每晚7千，與當地觀光取向有所落差，是否迎合觀光效益，小琉球的旅遊人次不斷飆高，環境負荷與觀光生態也是一大隱憂。

業者回應，樓層高度有做調整，原本的方案比現今的十層樓更高，也請地質專家評估，飯店營運會朝良性經營，帶動當地生態環境意識，至於建設破壞景觀，是透過岩石等元素減少玻璃帷幕的使用，迎合當地風貌。今天會議的意見公司會再討論。