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影／屏東勝利星村眷村修復 點交時變「垃圾場」業者氣炸

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影
自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影

屏東勝利星村創意生活園區，今年因修復與眷村周邊人行道改善計畫，園區如同「勝利大工地」，9年前就進駐承租業者自然綠音樂咖啡館，今年2月因眷舍修復工程暫時營業，昨文化處點交眷舍時，該業者批「屋舍猶如戰爭後的垃圾場一樣」還強行要店家點交。文化處指出，對店家相關損壞，會持續與業者溝通，縣府該負責的會負責，也會加強要求施工單位。

自然綠音樂咖啡館業者江如英說，9年前承租營業，是勝利星村營造前最早進駐，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨通知點交時，發現眷舍內的設備、器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。

江如英怒說，縣府一再拖延無法確定整修的時間，昨天點交時，屋舍像是戰爭後的垃圾場一樣，有問題都要業者解決，還強迫她簽下點交書，根本行政暴力，還一再用私下行為要她妥協，「不願再做行政上的弱勢」。

文化處副處長李昀芳今到場，她說，這批修復工程是第3期共15戶，總經費5500萬，其中3戶營業中，自然綠音樂咖啡館是其中之一，以修復屋瓦、結構為主，修復前依照程序物品要清空，但當初體恤業者，協調仍置放屋內，施工廠商可能因施工路線移動到店家物品，也可能動作比較大，會釐清責任，若是文化處的責任，一定妥善處理，另2戶已完成點交。

自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影
自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影
自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影
自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影
自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影
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自然綠音樂咖啡館業者江如英說，縣府文化處今年2月通知整修，就暫停營業，昨天通知點交時，發現眷舍內的器具變得亂七八糟，盆栽枯死，根本是垃圾場。記者劉星君／攝影

咖啡館 修復 戰爭

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