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屏縣府成立阿卡貝拉人聲樂團10年 團員最高齡78歲

中央社 / 屏東縣30日電

屏東縣政府培育阿卡貝拉人聲樂團已10年，其中「超世紀」是國內唯一「2代同堂」人聲樂團，團員由一群超過60歲銀髮族組成，年齡最長78歲。

屏東縣目前有14個人聲樂團，在外比賽屢獲佳績，其中，「超世紀」由一群年齡平均超過60歲的歌唱愛好者所組成，是國內唯一「2代同堂」的人聲樂團。

「超世紀」成立至今近10年，已參與許多大大小小演出，更培養出不少死忠粉絲，讓成員紛紛榮耀地說，從未想過人生還能有這番成就。

是團長也是創團成員之一的朱鴻鈞，雖然因受傷行動不便，無法參與近期的演出，但仍不錯過每週與大家練習的機會，她表示，團員間的感情如家人般親密，每當來練習時總有回到家的感覺，而樂團中不僅能發揮自己唱歌的興趣，更結交到不同的朋友，為生活添增新樂趣。

團員中年齡最大、已高齡78歲的陳明義更是展現「活到老，學到老」的精神，從過去的合唱團轉換跑道進入人聲樂團，學習看似相近但截然不同的音樂領域，陳明義表示，雖然在練習時遇到許多挑戰，但仍努力去克服完成，非常感謝縣府創立阿卡貝拉樂團，讓自己在這個年紀還能站上舞台，擁有更多不同的人生經歷。

屏東縣政府文化處表示，「超世紀」人聲樂團年齡較大，雖然學習速度較慢，但成員紛紛下足苦功，其中更有人將樂譜放在爐台前邊炒菜邊歌唱，相當逗趣且認真。

文化處表示，11月21日「超世紀」人聲樂團將與屏縣其他13團阿卡貝拉團隊一同於演藝廳演出，歡迎民眾一同前來觀賞。

樂團 屏東縣政府

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