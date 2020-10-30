馬祖地方創生推觀光 學者指地名故事社造具潛力

為豐富馬祖觀光多元面向，馬管處今天下午舉辦「地方性地方創生及文化觀光」講座，由師大教授廖世璋帶來馬祖創造價值的策略，稱讚馬祖從地名就有故事性，在社區營造也具潛能。

馬祖國家風景區管理處推動各界講座，交流討論馬祖發展的地方價值。國立台灣師範大學教授廖世璋下午在講座指出，創造地方故事是關鍵，需要透過文化的認同與保存，作為經濟使用。

他說，不要盲從學習外地做法，找到特點是在地特色的關鍵點，從故事內容、深刻體驗來創造高價值，才能有自我品牌。

廖世璋指出，馬祖從地名就是有故事的地方品牌，值得產出體驗設計，並提出地方創生的生活、生產、生態、生命及共生、共創、共享「三共四生」為地方發展策略。

廖世璋表示，文化素養、文化經濟、自然及人文生態與地方永續，以地方永續價值為共識發展最為重要，若沒有核心方向，就會從創生變創傷，因策略活動將帶來環境成本。

廖世璋指出，馬祖在社區營造、文化上具有特色，希望在地方創生的過程，不要用外來眼光概念而失去地方文化，將特色淪為商業化模式，須透過找到文化的隱藏特點，轉化為賣點，透過地方賦權、產製品牌與創造體驗，推廣馬祖旅遊的地方經濟與品牌。

針對馬祖冬季旅遊淡季的問題，廖世璋認為，馬祖在氣候條件與資源上具遊客乘載量限制，須找出代表性，轉為地方魅力的文化資本，重視旅客的質量而非數量，並利用獨特地方文史、社區營造的活力，串連出馬祖特點。

馬管處長方正光表示，馬祖國家風景管理處已成立21年，年遊客量由9萬人次邁入22萬人次，期待透過系列講座活動資源，更加創造出馬祖魅力價值，以地方性特色，突破交通不穩定、機位難求的限制，找到屬於馬祖的價值。