快訊

荷蘭爆禽流感 活禽鳥、種蛋、糞肥即起禁輸台

發現新藥物具治新冠肺炎潛力！ 第三期臨床試驗中

安心旅遊成績亮麗 金門景點大爆發

中央社 / 金門縣30日電

交通部安心旅遊住宿優惠活動明天截止，在「類出國」遊程發酵下，連月來金門各景點擠爆人潮。縣府觀光處長丁健剛今天表示，4個月以來到金旅遊人數遠超過去年半年以上的成績。

丁健剛今天受訪感謝交通部觀光局大力的支持，使金門安心旅遊開出亮麗成績，4個月以來到金旅遊人數遠超過去年半年以上的成績。他以9月30日登場的老兵召集令活動為例，老兵呼朋引伴組團返金，以平均1名老兵8名親友同行來看，以每人平均消費金額新台幣1萬多元，不到1個月已帶動超過1.6億元觀光產值。

對於安心旅遊方案結束後，金門的觀光前景，丁健剛並不擔心，他表示，接下來縣府推出多項強檔活動迎接旅客。浪漫療癒的「白色秘境單車海洋藝術季」11月1日在烈嶼鄉登場，將有8座地景藝術裝置作品在烈嶼各處展示，他說，這是台灣地區首次以全島旅遊方式策劃，以烈嶼地方文化為主體，透過地景藝術、單車漫遊、國際級藝術表演等，多元旅遊型態。

每年票券開票就秒殺的「坑道音樂節」緊接著在11月7、8日在翟山坑道開演，除了策展人張正傑與女高音蔣啟真等人外，揚名國際的韓國聲樂家丁一憲、口琴世界大賽第一名的台灣音樂家李讓，要聯手傳達「希望」和「祈福」，以悠揚的音樂撫慰人心，祈求全球早日脫離疫情控制。

另外，金門縣政府與國際知名品牌樂高積木合作的「金沙陽翟-積不可獅」主題活動，在金東電影院和隔鄰的陽翟大街展出到12月底。縣府表示，維妙維肖又可愛的樂高風獅爺，以及重現當年電影院場景的油漆工人偶、復古軍郵筒、郵差人偶和放映機都等待遊客來打卡。2020旅遊活動告一段落後，暫停一年的金門馬拉松2021年1月16日開跑，揭開新年度金門觀光熱潮。

因新冠肺炎（2010冠狀病毒疾病、COVID-19）肆虐，全球旅遊業遭重創。台灣地區疫情自6月緩解以來國旅大爆發，加上民眾無法出國，「類出國」風潮風靡，大批民眾飛往金門等離島旅遊感受出國感覺，金門大街小巷和各處景點滿是人潮。7月中，交通部祭出安心旅遊住宿優惠活動，尤其到離島更是加碼補助，造成金門旅遊大爆發。

金門 安心旅遊

延伸閱讀

金門「老兵召集令」吸引人 台灣老兵搭機趕參加

金門花蓮包機超搶手秒殺 縣府： 12/2展開第二趟包機

中秋連假結束 金門老兵召集令創造3000萬產值

金門老兵召集令今日起跑 機場免費提供草綠服拍照

相關新聞

義大世界跨年焰火10分10秒 藝人楊丞琳受邀演唱

高雄義大世界開幕滿10年，多年未舉辦的跨年晚會今年再度登場。義大世界表示，今年跨年夜將在大草坪舉辦跨年演唱會，曾國城與主...

金門縣文化局將鋼棚架重複再利用 節省150萬公帑

修復古蹟，也可資源回收再利用！金門縣定古蹟許丕簡古厝修復完工後，金門縣文化局將原本做為保護古蹟本體架設的鋼棚架，拆卸移至...

鼓勵藝術創作自由 屏東縣街頭藝人改採登記制

街頭藝術表演風氣日盛，屏東縣政府文化處指出，維護藝術創作自由，今年街頭藝人審查機制將改採「登記制」，11月2日起可直接上...

傀儡花作者醫師陳耀昌 「原民的台灣史從屏東開始」

公視旗艦歷史大劇「斯卡羅」改編醫師陳耀昌長篇小說「傀儡花」，全劇主場景在屏東縣實地拍攝。屏東大學今舉行第7屆屏東文學國際...

返校Detention實境體驗展 「沉浸式體驗」駁二登場

今年12月除了令人引頸企盼的返校影集，「返校實境體驗展」還原遊戲世界和翠華中學的秘密景點，明年1月12日至4月6日在高雄...

陳吉仲牛肉麵店關門說 愛吃牛肉麵的陳其邁：無評論

農委會主委陳吉仲日前說如果肉品中的萊克多巴胺零檢出，台灣的牛肉麵店都要關門，高雄市議員黃紹庭今天在議會質詢愛吃牛肉麵的市...

鳳山地政史料揭密 9公尺長鐵道用地買收圖超吸睛

日治時期一批關於高屏二縣市土地利用文獻，被保存在鳳山地政事務所倉庫內長達80年，3年前高雄市歷史博物館意外探知，這批沈睡...

台東往返綠島船班 今天全數取消

受到東北季風影響，東部航務中心通報，今天台東往返綠島船班，全面停駛。民眾欲前往綠島前，可先上網或電話查詢船公司最新資訊。

國民黨盼高市議長接市黨部主委 曾麗燕：實在無餘力

國民黨高雄市黨部主委自高雄市長補選之後懸缺至今，國民黨主席江啟臣表示會找一名適當的人選。國民黨組發會主委李哲華透露黨中央...

戴資穎拍「雄冬好玩」按讚多 網友：怎沒標註景點名？

高雄市政府觀光局邀來世界羽球冠軍戴資穎出任秋冬旅遊大使，「高雄在地人」小戴很認真的拍了「雄冬好玩」影片，全長1分55秒，...

高雄遊戲場445座 僅9座合格

高雄市議員高閔琳接到陳情，有男童在公園滑梯玩耍時，遭尖銳處割傷額頭濺血。高雄兒童遊戲場445座，檢驗通過9座，合格率僅2...

高雄特色公園 明年3月底前完成28座

揮別罐頭式遊具，高雄推一區一特色的共融式特色公園，議員關切公園進度，工務局長蘇志勳說，開闢完成的共融式特色公園有3座，施...

熱門新聞

台南土城夜市驚傳熄燈！網友難過連署求援 議長回應了

北北基桃竹5市災害防救業務訪評 侯友宜籲縣市跨區演練

看2.5億路上跑！ 50輛古董車11月嘉義市遊行

萬大線花3年挖出30萬片遺址 縮短車站避破壞訊塘埔

影／防禦安全駕駛習性 中市警局交通隊報你知

淡北道路雙北有共識！新北承諾交通影響降最低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。