安心旅遊成績亮麗 金門景點大爆發

交通部安心旅遊住宿優惠活動明天截止，在「類出國」遊程發酵下，連月來金門各景點擠爆人潮。縣府觀光處長丁健剛今天表示，4個月以來到金旅遊人數遠超過去年半年以上的成績。

丁健剛今天受訪感謝交通部觀光局大力的支持，使金門安心旅遊開出亮麗成績，4個月以來到金旅遊人數遠超過去年半年以上的成績。他以9月30日登場的老兵召集令活動為例，老兵呼朋引伴組團返金，以平均1名老兵8名親友同行來看，以每人平均消費金額新台幣1萬多元，不到1個月已帶動超過1.6億元觀光產值。

對於安心旅遊方案結束後，金門的觀光前景，丁健剛並不擔心，他表示，接下來縣府推出多項強檔活動迎接旅客。浪漫療癒的「白色秘境單車海洋藝術季」11月1日在烈嶼鄉登場，將有8座地景藝術裝置作品在烈嶼各處展示，他說，這是台灣地區首次以全島旅遊方式策劃，以烈嶼地方文化為主體，透過地景藝術、單車漫遊、國際級藝術表演等，多元旅遊型態。

每年票券開票就秒殺的「坑道音樂節」緊接著在11月7、8日在翟山坑道開演，除了策展人張正傑與女高音蔣啟真等人外，揚名國際的韓國聲樂家丁一憲、口琴世界大賽第一名的台灣音樂家李讓，要聯手傳達「希望」和「祈福」，以悠揚的音樂撫慰人心，祈求全球早日脫離疫情控制。

另外，金門縣政府與國際知名品牌樂高積木合作的「金沙陽翟-積不可獅」主題活動，在金東電影院和隔鄰的陽翟大街展出到12月底。縣府表示，維妙維肖又可愛的樂高風獅爺，以及重現當年電影院場景的油漆工人偶、復古軍郵筒、郵差人偶和放映機都等待遊客來打卡。2020旅遊活動告一段落後，暫停一年的金門馬拉松2021年1月16日開跑，揭開新年度金門觀光熱潮。

因新冠肺炎（2010冠狀病毒疾病、COVID-19）肆虐，全球旅遊業遭重創。台灣地區疫情自6月緩解以來國旅大爆發，加上民眾無法出國，「類出國」風潮風靡，大批民眾飛往金門等離島旅遊感受出國感覺，金門大街小巷和各處景點滿是人潮。7月中，交通部祭出安心旅遊住宿優惠活動，尤其到離島更是加碼補助，造成金門旅遊大爆發。