義大世界跨年焰火10分10秒 藝人楊丞琳受邀演唱

高雄義大世界開幕滿10年，多年未舉辦的跨年晚會今年再度登場。義大世界表示，今年跨年夜將在大草坪舉辦跨年演唱會，曾國城與主持界新秀徐凱希攜手主持，邀請藝人楊丞琳、畢書盡與楊乃文等人演唱，跨年焰火的秒數也呼應10周年主題，施放時間共10分10秒。

義大世界從2009年起舉辦跨年活動，2016年起，年年帶來壯麗且多變的煙火秀，去年更結合400台無人機展演，焰火時間為999秒，不過過去5年只有施放煙火，沒有舉辦跨年晚會。

義大世界指出，義大希望與大家共享每次跨年倒數的感動，今年歡慶開幕十周年，睽違5年重辦跨年晚會，邀請甫奪下金鐘獎主持人獎項的曾國城擔綱主持，演出陣容包含人氣樂園「茄子蛋」、金曲歌王蕭煌奇、全能天后楊丞琳、情歌王子Bii畢書盡，以及搖滾女王楊乃文等人。

除跨年演唱會外，受外界矚目的煙火秀也是呼應十周年主題。義大世界指出，今年歡慶十周年，跨年煙火秀將展演10分10秒，極速環繞的焰火當開場演出，另有特效焰火搭配摩天輪、山峰等圖樣，希望再度帶給民眾視覺上的驚喜與感動。義大皇家酒店與義大天悅飯店都有針對跨年推出住房優惠專案，訂房觀眾可享有最佳觀看視角。