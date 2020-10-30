澎湖榮服處慶榮民節 賴峰偉感謝一生貢獻國家
退輔會澎湖縣榮民服務處今天舉辦榮民節慶祝活動，與會者齊唱國歌、國旗歌。縣長賴峰偉說，有段時間沒有唱國旗歌，再度開唱並看到國軍影片，內心激動，他並感謝榮民將一生貢獻給國家。
退輔會澎湖縣榮民服務處今天舉辦輔導會成立66週年暨42屆榮民節慶祝活動，由處長賀華主持，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人與會，表揚榮民楷模辛天澤、鄭宗琳和績優志工廖妙臻，並合切蛋糕。
賀華表示，榮民隨國民政府來台，70餘年來保衛台灣、建設台灣，不求回饋的犧牲奉獻，有著一段輝煌難辛的過往，今年榮民節大會改以輕鬆元素的音樂茶會來舉行，讓與會的老榮民們看看新一代軍民我武維揚的戰鼓、舞獅與原住民及社區大學演出。
賴峰偉表示，今天大會在唱國旗歌時，搭配國軍影片，因為太久沒唱了，心裡很激動，他以榮服處「養天地正氣」、「法古今完人」、「精誠團結」與「犧牲奉獻」等標語，來感謝榮民將一生事業貢獻給國家，並表達敬佩。
賴峰偉也點出團結重要，以歐美疫情為例指出，美國有超過800萬人感染、逾20萬人死亡，這個數據若發生在澎湖10萬人口，情況不堪設想；所幸澎湖縣府等單位，在疫情發生時就展現團結力量，讓疫情迄今都維持著零確診，因此相信有團結，一定會成功。
當選今年榮民楷模的辛天澤，長期致力社區發展，籌辦老人餐食、社區活動與環境維護；鄭宗琳則是退伍後擔任龍行新城主委，長期關懷服務榮民、榮眷而獲得殊榮。
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