金門縣文化局將鋼棚架重複再利用 節省150萬公帑
修復古蹟，也可資源回收再利用！金門縣定古蹟許丕簡古厝修復完工後，金門縣文化局將原本做為保護古蹟本體架設的鋼棚架，拆卸移至浦邊歷史建築碧月軒重新組裝，再利用的鋼棚架，不但省下超過百萬的公帑，也持續守護金門更多重要的文化資產。金門縣文化局長許正芳表示，考量後續的重複再利用，未來將朝向使用可拆解再組合的鷹架式組合鋼棚架。
許正芳曾擔任過工務處副處長等職，在工務界的經驗與資歷都很豐富，他到文化局後，該局近年嘗試將文化資產鋼棚架設置作業標準化，朝向可再利用、節省經費、增加防護功能等多重方向精進，此次由許丕簡古厝移至碧月軒的鋼棚架，即將過去的完全組合式鋼棚架加以改良，將大部分構材尺寸進行標準化，例如每段樑﹅柱皆訂為4米，俾利後續的重複再利用，進而朝向可拆解再組合的鷹架式組合鋼棚架設計發展。
文化局指出，透過鋼棚架材料的再利用，將原本許丕簡古厝既有的鋼棚架舊料件移置碧月軒架設，讓碧月軒鋼棚架的設置費用由過去設置許丕簡古厝的250萬元降至96萬元，使設置支出大幅降低62%，省下約150餘萬元公帑。迄今已妥善完成兩處文化資產的鋼棚架拆卸轉置作業。
文化局表示，金門的文化資產歷史悠久，建物本身無論是結構或材料上都顯得非常脆弱，回顧莫蘭蒂風災時，設置鋼棚架者均未倒塌，而縣內未防護之古厝倒塌1百多間，可知鋼棚架有其正面作用。因應文化資產相關法規的規定，為求周延，其修復及再利用計畫、規劃設計、修復工程等各項修復計畫須分期辦理，以致時程上多有不能圓滿之憾。
為了降低文化資產進一步破壞的風險，文化局透過緊急保護棚架的架設，用以確保未來修復工程順利進行，保護文化資產安全，減少修復經費的支出及縮短文化資產修復的期程。文化局也說，未來將逐步於鋼棚架現場，設置解說牌，向民眾說明設置的目的，透過解說牌，可將該古蹟﹅歷史建築之現況、由來﹅風格等以QR code連結，以接觸者角度提供說明，使這些有底蘊的文化資產可以因應現代思潮，呈現於世人面前。
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