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陳吉仲牛肉麵店關門說 愛吃牛肉麵的陳其邁：無評論

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭追問高雄市長陳其邁有關把關萊豬的問題。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃紹庭追問高雄市長陳其邁有關把關萊豬的問題。記者楊濡嘉／攝影

農委會主委陳吉仲日前說如果肉品中的萊克多巴胺零檢出，台灣的牛肉麵店都要關門，高雄市議員黃紹庭今天在議會質詢愛吃牛肉麵的市長陳其邁支不支持陳吉仲的看法？陳其邁表示沒有看陳吉仲講了什麼，沒有辦法評論，但對於肉品，高雄市會嚴格把關。

高雄市議會今天進行「高雄市食品安全衛生管理專案報告」，黃紹庭以陳吉仲說的萊克多巴胺如零檢出、牛肉麵店要關門的說法問陳其邁，支不支持？

「陳市長很喜歡吃牛肉麵，」黃紹庭拿出多張陳其邁吃牛肉麵的照片來質詢，並說，目前高雄市和台南市PK肉燥飯比賽，台南市長黃偉哲說不一定凡事都依中央，萬一黃偉哲宣布台南肉燥飯萊克多巴胺零檢出，高雄沒有宣布，高雄就輸了。

陳其邁說，關於美豬的問題，要以國家利益、公共利益和民意為主，美國萊豬在科學證據和國際標準上，其風險值在可以接受的範圍，美豬在台灣的市占率只有一趴多，台灣豬肉也可以出口，可為豬農爭取更大的利益。

高雄市長陳其邁強調會嚴格把關高雄市的肉品。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁強調會嚴格把關高雄市的肉品。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 高雄市 陳吉仲

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