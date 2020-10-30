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打造高效投資環境 高市邀21單位組招商平台

中央社 / 高雄30日電

為趁台商回流之際，打造高效投資環境，高雄市經發局邀集高雄各大工業區及產業園區等，組成招商資源平台。高雄市經發局長廖泰翔今天說，盼打造「投資高雄隊」，提升投資效率。

高雄市經發局上午發布新聞稿指出，美中貿易戰吸引大廠回台，加上蘋果與5G供應鏈需求，讓投資好消息在高雄各處傳出。為強化機關橫向聯繫，經發局昨天邀投資台灣事務所及高雄各大工業區等21個單位，成立招商資源平台，盼加速行政效率及投資企業落地，打造投資高雄隊。

廖泰翔負責主持首次招商資源平台會議，盤點高雄園區可用土地及資源，與各單位確認資訊，並說明平台運作方式及需配合事項。會中對提升行政效率、租稅機制及用地等問題討論熱烈，各與會單位更組成群組直接溝通。

新聞稿指出，各出席單位代表肯定平台成立可望快速解決問題，有與會者指出，廠商擴廠需求與日俱增，甚至連單位行政辦公空間都要縮減，擠出場域提供廠商使用，看旺高雄投資。

廖泰翔表示，招商資源平台共有5個加工出口區、7大工業區、2處產業園區和自貿港區，以及3家國營單位及1處科學園區加入，將不定期開會及群組溝通媒合資源及行政事項，未來將結合投資高雄事務所，打造台灣最有效率的投資環境。

廖泰翔表示，高雄市長陳其邁的4大優先政見中，「產業轉型」與「增加就業」兩項與招商引資密不可分，陳其邁日前更親自召開重大投資小組會議，足見市長重視推動高雄經濟發展，經發局將全力與「投資高雄隊」攜手招商，增加優質就業機會。

高雄市 陳其邁

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