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鳳山地政史料揭密 9公尺長鐵道用地買收圖超吸睛

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市歷史博物館今天公開第一波鳳山地政事務所珍藏的地政史料以及由鐵道研究專家謝明勳以左營及鐵道等主題挑選史料，出版成高雄史料集成第七種「鳳山政檔案彙編：左營舊城及鐵道篇」。記者王昭月／攝影
高雄市歷史博物館今天公開第一波鳳山地政事務所珍藏的地政史料以及由鐵道研究專家謝明勳以左營及鐵道等主題挑選史料，出版成高雄史料集成第七種「鳳山政檔案彙編：左營舊城及鐵道篇」。記者王昭月／攝影

日治時期一批關於高屏二縣市土地利用文獻，被保存在鳳山地政事務所倉庫內長達80年，3年前高雄市歷史博物館意外探知，這批沈睡多年的地政籍冊，竟含長達992公分1940年代高雄臨港線路線的鐵道買收圖等珍貴史料，可以反映高雄市建設發展的歷史軌跡，驚嘆不已，已著手推進史料彙編與數位典藏作業，今天公開第一批成果。

高雄市文化局聯手史博館及地政局，2017年起針對鳳山地政事務所日治時期留存的土地文書進行檔案整理與數位化工作 ，已完成300筆，3萬多頁的「日治時期高雄州土地史料彙編及數位化工作。

史博館長王御風表示，這批地政史料在日治時期就設立的鳳山地政事務所倉庫內發現，總計1869冊，超過10萬多頁，涵蓋時間從1904年至1945年止，涉及的區域為高屏二縣市，是關於高雄土地利用的重要文獻，由於史料龐大，目前完成數位化的史料僅1/10左右，「將來全數完成，堪稱是史博館的鎮館之寶」。

這批地政史料，內容含有1930年代戲獅甲工業區的配置圖，長達9公尺的高雄市鐵道用地的地籍圖，1940年高雄港築港預想圖等，充分反映日治時期高雄城市發展的軌跡。史博館為便利市民做用史料，邀請鐵道文史研究專家謝明勳以左營及鐵道等主題挑選史料，出版成高雄史料集成第七種「鳳山政檔案彙編：左營舊城及鐵道篇」。

王御風表示，土地行政是透過記載土地位置界址、種類、面積、權狀及使用情形的圖簿及冊籍，做為施政基礎，未來史博館會持續公布數位化成果，市民可利至高雄研究文獻中心利用「史料文獻查詢系統」查詢。

高市史博館今天公布長達992公分1940年代高雄臨港線路線的鐵道買收圖拓圖。記者王昭月／攝影
高市史博館今天公布長達992公分1940年代高雄臨港線路線的鐵道買收圖拓圖。記者王昭月／攝影
高市史博館長王御風表示，這批地政史料含有許多「祕」字檔案，對爬梳歷史的研究單位而言，是無上珍寶。記者王昭月／攝影
高市史博館長王御風表示，這批地政史料含有許多「祕」字檔案，對爬梳歷史的研究單位而言，是無上珍寶。記者王昭月／攝影

日治時期 鐵道 史博館

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