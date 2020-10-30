高市部分地區11/1停水減壓13小時 影響近50萬戶

台灣自來水公司為配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除作業，高雄市8行政區將於11月1日上午7時至晚間8時停水13小時、7行政區也將降壓供水，受影響用戶達49萬9170戶。

台水公司發布新聞稿表示，第七區管理處澄清湖廠配合高雄長庚醫院特高壓線路拆除等作業，併辦理「109年度澄清湖廠高低壓電氣設備檢驗（69kv變電站、加壓站等）」，須自11月1日起辦理停水。

台水公司說，澄清湖給水廠依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則，每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，因此這次與台電及長庚同時施工，以減少民怨。停水施工日期從11月1日上午7時到晚間8時（含施工10小時及復水3小時）。

水公司說，這次停水區域共有8行政區，將影響31萬1600戶；水壓降低區域則有7行政區，將影響18萬7570戶，共影響49萬9170戶。

水公司指出，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間，以盡速完工復水，儘早提供用水需求，請用戶配合節約用水，並預作儲水準備。

停水區域包括有鼓山區、左營區全區；鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里；鳳山區忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里。

三民區博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、 寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、 寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、 本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、 灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、 鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

苓雅區文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、 五福里、正文里、正仁里；前鎮區瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、 瑞西里、瑞隆里；仁武區拷潭里、仁慈里、烏林里。

另外，水壓降低地區包括鹽埕區、新興區、前金區、仁武區（含仁武工業區）全區；苓雅區福西里、永康里、福南里。

鳳山區鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、 文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

三民區鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、 安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、 達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、 立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、 鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、 豐裕里、力行里、裕民里。