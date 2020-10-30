國民黨盼高市議長接市黨部主委 曾麗燕：實在無餘力

國民黨高雄市黨部主委自高雄市長補選之後懸缺至今，國民黨主席江啟臣表示會找一名適當的人選。國民黨組發會主委李哲華透露黨中央有意請高雄市議長曾麗燕兼任市黨部主委，但曾麗燕強調她剛當議長，很多事要面對和處理，無法再接市黨部主委。

對於國民黨高雄黨部主委，江啟臣近日在高雄受訪時表示，不需要為了派任而派任，最重要的是要找到一名適當的主委人選，這才對地方黨務工作有幫忙；會持續派任，高雄市黨部的黨務工作不會中斷，也不會停止 會加強議會監督的能量，不管是議題或其他相關的各部分，希望市黨部對議會黨團發揮協助的力量。

李哲華說，外界總把高雄市黨部主委和2022年參選高雄市長的人選一起聯想，所以他對外談市黨部主委時要很謹慎；國民黨許多縣市黨部主委由黨籍議長擔任，像桃園、宜蘭等，高雄市黨部主委如由曾麗燕接任，是很自然的事，黨中央和曾議長談過。

曾麗燕表示，出任地方黨部主委的縣市議長，大多做了好幾屆議長，她才補選上議長沒有多久，她的個性是不管做什麼事都要認真、盡全力去完成，選民陳情案、地方建設案，她和服務團隊只要接下來，一定盡力處理，面對議長職也一樣，都要求自己要做好，所以實在沒有餘力再接市黨部主委。

曾麗燕說，黨祕書長李乾龍曾跟她提過接黨部主委的事，也說主要工作還是黨部人員在做，但她認為如果接下黨部主委，不可能只是掛個名，她一定會全力把黨務工作也做好，可是她的體力、每天可用時間都有限，實在無法接下黨部主委之職。

高雄有意擔任高雄市黨部主委者不是沒有，國民黨中央也在考量其他適當人選，高雄市黨部主委目前由書記長蕭金龍代理。