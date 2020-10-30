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戴資穎拍「雄冬好玩」按讚多 網友：怎沒標註景點名？

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
世界羽球冠軍戴資穎（前）出任高雄市秋冬旅遊大使並拍攝「雄冬好玩」影片，帶大家開心遊高雄。圖／取自「雄冬好玩」
世界羽球冠軍戴資穎（前）出任高雄市秋冬旅遊大使並拍攝「雄冬好玩」影片，帶大家開心遊高雄。圖／取自「雄冬好玩」

高雄市政府觀光局邀來世界羽球冠軍戴資穎出任秋冬旅遊大使，「高雄在地人」小戴很認真的拍了「雄冬好玩」影片，全長1分55秒，29日開始在臉書「高雄旅遊網」和YouTube播出，獲得好評。有眼尖的網友看出景點都在市區，留言盼春夏宣傳片能到「非市區」拍。

整部影片除了「鹽埕第一公有零售市場」，都沒有標註出現的景點所在，有人留言盼標註地點。原來，不標註地點正是觀光局另類行銷手法，找到影片景點拍照打卡上傳照片，即有機會獲得獎品。

戴資穎在「雄冬好玩（有「相當好玩」之意）」影片中走訪很多景點，尤其亞洲新灣區，包括駁二、棧貳庫、大港橋、智崴i-Ride 5D飛行劇院、高雄展覽館、高市圖書總館，也有愛河、壽山動物園、歷史博物館等，穿插多樣高雄小吃，高雄市長陳其邁也入鏡和戴資穎喝下午茶、打羽毛球，最後還向戴資穎請教如何才能消小腹？小戴教的撇步就是多運動。

影片上傳之後，很多人留言稱讚，「青春、活潑、氣質、文青，不同風格的小戴，都讓人好喜愛」、「「高雄在地人介紹高雄，雄準」、「小戴超可愛的，邁邁好帥喔」，還有人留言：「高雄需要小戴的幫忙，小戴絕對比韓國瑜更有力量！」

另有留言表示：「如果有春夏版，可以請戴資穎來非市區拍嗎？例如美濃的鍾理和紀念館？」、「小戴最棒！但是看得出來景點方面的操作還是單調很多，觀光真的不止市區，還有很多地方跟概念可以玩，加油加油！」

對於影片幾乎沒有標註景點所在，觀光局在高雄旅遊網「宣布」原因，藉由「你看的出來，小戴去哪裡了嗎？」，推出另類行銷手法並送給民眾小禮物。

11月8日之前，到高雄旅遊網按讚，到影片中的景點拍照打卡上傳照片，留言「我在高雄（地點）等你」並標註2名好友，就有機會獲得以下獎品：戴資穎手作同款戒指（附項鍊）1組，別件室-水晶花 2組，i-Ride 5D飛行劇院VIP券 2張，棧貳庫遊樂設施體驗券（木馬+飛輪+小火車） 10張、高雄市立歷史博物館超微型積木 1件等。詳情可到高雄旅遊網（ https://khh.travel/zh-tw ）查看。

世界羽球冠軍戴資穎出任高雄市秋冬旅遊大使，為高雄拍攝「雄冬好玩」影片，很多民眾按讚。圖／取自「雄冬好玩」
世界羽球冠軍戴資穎出任高雄市秋冬旅遊大使，為高雄拍攝「雄冬好玩」影片，很多民眾按讚。圖／取自「雄冬好玩」
世界羽球冠軍戴資穎（左）出任高雄市秋冬旅遊大使，為高雄拍攝「雄冬好玩」影片，高雄市長陳其邁也入鏡。圖／取自「雄冬好玩」
世界羽球冠軍戴資穎（左）出任高雄市秋冬旅遊大使，為高雄拍攝「雄冬好玩」影片，高雄市長陳其邁也入鏡。圖／取自「雄冬好玩」

觀光局 高雄市

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