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日治時期「逍遙園」 見證高雄負南進重要基地歷史要角

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
日治時期歷史建築「逍遙園」興建初始樣貌。圖／日人加藤斗規提供
日治時期歷史建築「逍遙園」興建初始樣貌。圖／日人加藤斗規提供

日治時期高雄歷史建築「逍遙園」，經過修復，11月1日將重新開園。逍遙園是日本淨土真宗本願寺派第22代法主大谷光瑞在高雄大港埔所建的農園別莊，也是作為他訓練門生、發展熱帶農業的大型實驗性莊園，民眾可以從逍遙園的存在，窺見高雄在當時身負南進政策重要基地的歷史要角。

「逍遙園」位於高雄市新興區六合一路55巷內，為一棟隱藏於民宅中的日式建築，創建於1940年代。大谷光瑞曾於1940至1945年間，擔任台灣總督府內閣參議，是參與日治時期臺灣經濟政策的推手之一。躲過太平洋戰爭倖存的逍遙園，戰後作為醫官宿舍及行仁新村，因眷村改建引發各界疾呼保存，高雄市文化局於2010年將逍遙園登錄歷史建築，但也因產權問題，與軍方在修復及後續管理產生相當大的衝突，使保存逍遙園的工作更加艱困。後來市府透過都市計畫變更與容積調派，解決產權撥用問題，正式由文化局接手後續修復及活化工作。

高雄市副市長史哲感謝期間公私協力文化資產保存，包括陳啟仁、黃朝煌、趙崇欽、林光浩等建築師團隊對歷史的深入調查、規畫設計與修復，教師曾玉冰與行仁新村文化志工團保存搶求逍遙園文物。

史哲表示，文資保存並非靜態的、物質性的「保留」而已，更重要的是透過保存、活化、推廣，讓文化資產與人之間的連結延續下去。2017年逍遙園正式啟動修復時，在專研大谷光瑞研究的日本學者柴田幹夫與高雄大學教授陳啟仁穿針引線下，促成日方西本願寺教派法盛寺跨海來台祈福開工，全程採用日本傳統儀式。去年6月邀請近十位曾為世界遺產、日本國寶及文化財修復經驗的日籍匠師來台，與台灣匠師進行修復技術交換。

文化局表示，逍遙園11月1日開幕當天，前1000位入園者贈送高雄一百口罩及貼紙。相關訊息可上高雄市文化局粉專https://www.facebook.com/khcculture。

日治時期歷史建築「逍遙園」，即將於今年11月1日重新開園。圖／高雄市文化局提供
日治時期歷史建築「逍遙園」，即將於今年11月1日重新開園。圖／高雄市文化局提供

修復 歷史建築 文化局

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