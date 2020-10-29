快訊

獨／馬英九晚間火力全開 連三罵民進黨政府「無恥」

林佳龍報喜 枋寮入選2021年經典小鎮

中央社 / 屏東縣29日電
交通部長林佳龍。記者邱瓊玉／攝影
交通部長林佳龍。記者邱瓊玉／攝影

交通部長林佳龍今天在屏東縣枋寮鄉長陳亞麟的社群網站臉書（Facebook）報喜，「枋寮鄉入選交通部觀光局明年的經典小鎮」。

南迴鐵路電氣化最後一哩路枋寮站到台東縣知本站將在12月23日通車，陳亞麟27日發文感謝林佳龍大力支持枋寮交通建設，枋寮火車站將從三等站升格為二等站（每天增加為5列次普悠瑪及假日4列次推拉式自強號），運能大幅提升。

林佳龍留言：「也要恭喜亞麟，枋寮鄉入選交通部觀光局明年的經典小鎮。」

陳亞麟也回文說，感謝林佳龍宣布，枋寮一定持續努力創造全國亮點。

陳亞麟表示，鄉公所今年已爭取中央政府地方創生-城鎮之心計畫（第1期），獲核定新台幣1800萬元進行「屏東縣枋寮火站前商街環境提升改善工程」，打造新「枋寮之心2.0」造景意象，今年底完工，預期成為枋寮新景觀地標及遊客打卡新熱點。

林佳龍 屏東縣 觀光局

延伸閱讀

改善國1林口交流道塞車 新北明送北入匝道方案

民進黨成毒豬黨？ 中議會藍黨不修例

新市永康斷軌19公分 台鐵今年已5件

台東機場未來可降空中巴士 劉櫂豪爭取國際包機

相關新聞

日治時期「逍遙園」 見證高雄負南進重要基地歷史要角

日治時期高雄歷史建築「逍遙園」，經過修復，11月1日將重新開園。逍遙園是日本淨土真宗本願寺派第22代法主大谷光瑞在高雄大...

掌葉蘋婆味道有人愛有人厭 高雄福山里爭執不下

高雄左營福山公園即將改建，園區60棵掌葉蘋婆的去留掀起居民對立，有民眾對這種樹木開花時氣味敬謝不敏，希望移除，護樹團體認...

《媒體入侵》探究媒體影響人與社會發展 衛武營首演

國家文藝獎得主平珩擔任藝術總監的媒體空間舞團，新作《媒體入侵》10月31日、11月1日在衛武營戲劇院首演。今天的彩排記者...

萬聖節假鬼假怪！中山工商打造主題體驗 驚悚密室逃脫

高雄市中山工商校園今天鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動，餐飲科端出恐怖創意料...

高市推動共融式特色公園已完成3座 最快明年初再增1座

改善公園環境、揮別罐頭式遊具，高雄市推動一區一特色的共融式特色公園，多位議員今關切共融式公園推動進度，工務局長蘇志勳表示...

病童常見跨縣市求醫 呂維胤爭取台南設兒童醫院

台灣少子化問題嚴重，民進黨台南市議員呂維胤指出，據衛福部統計，全台約有22萬病童因癌症、心臟病及罕見疾病等因素，需跨縣市...

高雄輕軌一階蓬萊車站實測噪音 民眾質疑刻意降速降噪

高雄輕軌二階工程引發諸多爭議，為消除民眾疑慮，高雄市議會今天到輕軌一階駁二蓬萊車站前轉彎段，現場實測輕軌噪音。結果現場測...

高市府公布輕軌二階民調：逾6成支持原路線路型優化

高雄市研考會今公布高雄輕軌第二階段工程最新民調，指沿線三民、左營、鼓山區，根據捷運局提出的原路線優化方案進行調查，呈現超...

議員爆高雄市445座兒童遊戲場 安全檢驗合格僅9座

高雄市議員高閔琳昨議會質詢指出，高雄市兒童遊戲場共445座，安全檢驗合格僅9座，合格率僅2%，也曾接獲家長陳情指危險公園...

戴姿穎為高雄家鄉代言 裙裝造型粉絲驚豔

後疫情時期拚觀光財，世界羽球好手戴資穎為家鄉發聲，出任高雄秋冬旅遊觀光大使，除拍攝一系列景點照片，「雄冬好玩」宣傳影片也...

南迴電氣化12月23日通車 屏東枋寮妝點「門面」拚觀光

台鐵環島幹線電氣化工程「最後一哩路」枋寮到台東知本路段定12月23日通車，南迴線「門戶」的枋寮車站成為區域運轉中心，由三...

台中iBike站僅高雄1/2 交局：加速招標「後發先至」

高雄YouBike 2.0設673站是全國第一，高市交通局7月起推行YouBike 2.0公共自行車系統，營運逾百日突破...

熱門新聞

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

影／台南議會又爆出衝突！藍議員被抓傷、綠議員流血

侯友宜：核廢料最終貯存場問題要院級以上說明

鶯歌西湖街、大湖路過窄 2天1車禍

為淡江大橋煙火秀暖身 八里左岸今年先放6分鐘跨年煙火

員林市里長護愛犬卻被流浪狗咬傷 差點連她的頭都被咬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。