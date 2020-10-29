林佳龍報喜 枋寮入選2021年經典小鎮

交通部長林佳龍今天在屏東縣枋寮鄉長陳亞麟的社群網站臉書（Facebook）報喜，「枋寮鄉入選交通部觀光局明年的經典小鎮」。

南迴鐵路電氣化最後一哩路枋寮站到台東縣知本站將在12月23日通車，陳亞麟27日發文感謝林佳龍大力支持枋寮交通建設，枋寮火車站將從三等站升格為二等站（每天增加為5列次普悠瑪及假日4列次推拉式自強號），運能大幅提升。

林佳龍留言：「也要恭喜亞麟，枋寮鄉入選交通部觀光局明年的經典小鎮。」

陳亞麟也回文說，感謝林佳龍宣布，枋寮一定持續努力創造全國亮點。

陳亞麟表示，鄉公所今年已爭取中央政府地方創生-城鎮之心計畫（第1期），獲核定新台幣1800萬元進行「屏東縣枋寮火站前商街環境提升改善工程」，打造新「枋寮之心2.0」造景意象，今年底完工，預期成為枋寮新景觀地標及遊客打卡新熱點。