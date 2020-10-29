高市議員揭兒童遊戲場合格率僅2% 工務局允改善

家長常會帶著小朋友到公園兒童遊戲場玩耍，但有的設施卻暗藏危機成為割傷小朋友的銳器，議員爆高雄市445座兒童遊戲場安全檢驗僅2%合格；工務局長蘇志勳允明年拚50%合格率。

蘇志勳今天受訪指出，高雄市445座兒童遊戲場，107年啟動檢驗，至108年共檢驗187座，其中9座合格，今年持續檢驗150處，盼明年可以完成剩餘108座兒童遊戲場的檢驗。他指出，目前有新台幣2000萬元可供兒童遊憩設施改善，明年編列4000萬元，要力拚50%合格率，希望111年達成百分之百合格。

民進黨市議員高閔琳在工務部門質詢揭露去年4月11日接獲民眾陳情案，一名小朋友在岡山一處公園兒童遊戲場玩耍，因滑梯邊緣尖銳而導致小朋友跌倒時割傷額頭，不僅傷口很深敷藥數月才痊癒，孩子也身心受創，日後對公園及遊樂設施產生恐懼。

高閔琳協助受傷小朋友家屬申請國賠並揭露高雄市445座公園兒童遊戲場只有2%合格率，促市府依據「兒童遊戲場設施安全管理規範」進行安全檢驗，務必符合安全標準。