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掌葉蘋婆味道有人愛有人厭 高雄福山里爭執不下

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄福山公園行道樹是否移除，地方上爭執不下，里長及民代都成夾心餅乾。圖／高雄愛樹人團體提供
高雄福山公園行道樹是否移除，地方上爭執不下，里長及民代都成夾心餅乾。圖／高雄愛樹人團體提供

高雄左營福山公園即將改建，園區60棵掌葉蘋婆的去留掀起居民對立，有民眾對這種樹木開花時氣味敬謝不敏，希望移除，護樹團體認為這些行道樹已逾30年樹齡，彌足珍貴，雙方各自連署拚輸贏。地方里長及民代也成夾心餅乾，市府養工處今天安排會勘，仍無共識，表示會再繼續溝通。

在福山公園引發爭執的掌葉蘋婆，分布於非洲、緬甸、越南、澳大利亞、柬埔寨、等地，後來引進台灣作為行道樹，由於3、4月開花時，有人覺得氣味像豬屎臭，紛要求移植或砍除，但有人覺得味道根本沒什麼。不過在高雄左營福山里，希望移樹與希望留樹的民眾，得相持不下。

「我們已經召開三次公聽會了」高雄市養工處長林志東無奈地說，福山公園將要改建，預計依現有地形重作設計，基本上不會砍除樹休，但地方上意見不一。

養工處今天到場會勘，高雄愛樹人團體十多人也到場的聲援，發言人莊傑任說，主張移樹的民眾，兩年才連署100多份，但護樹民眾短期內就有400份連署書，難道不算多數民意，他們不解市府養工處為何一再順應對方意見辦會勘，「似乎非爭贏不可」。

莊傑任表示，這些樹的花期頂多兩周，可透過技術性的樹瘤式修剪，減少開花的數量，也可以透過高壓水柱打花的方式，減少氣味溢散。林志東則表示，此事雙方仍未達共識，養工處會再繼續溝通。

高雄福山公園行道樹是否移除，地方上爭執不下。圖／高雄愛樹人團體提供
高雄福山公園行道樹是否移除，地方上爭執不下。圖／高雄愛樹人團體提供

護樹 行道樹 緬甸

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