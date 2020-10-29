《媒體入侵》探究媒體影響人與社會發展 衛武營首演

國家文藝獎得主平珩擔任藝術總監的媒體空間舞團，新作《媒體入侵》10月31日、11月1日在衛武營戲劇院首演。今天的彩排記者會，編舞家將攝影機的即時影像和巨達5至6米的充氣球體搬上舞台，打造出視覺多變的物件劇場，探究媒體如何全面性影響人與社會發展。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，媒體科技發展為人際溝通和思考帶來新樣貌，疫情期間，編舞家瑪芮娜・麥斯卡利和舞團多次透過即時視訊進行排演，讓藝術得以跨越時空的界限持續發生。當媒體被善用，藝術家能透過不同媒材，創造更多與群眾對話的機會，從中理解當代社會的發展脈絡，並以無限的想像與創造力回應社會，發掘藝術與生活更多的可能性。

《媒體入侵》原定今年在瑞典的斯堪那舞蹈劇場進行世界首演，但受疫情影響延期，此次衛武營演出是首次全版公開呈現。演出時觀眾可欣賞舞者的肢體動作外，舞台大螢幕將同步投影舞者視角的即時表情和細部動作，時而放大、時而聚焦，如同充斥媒體的真實人生，要選擇服務畫面抑或最誠實的自己。演出中有3顆從歐洲運來台的大型不規則充氣球體道具，色澤各異、並具有指向性，賦予舞台靈活又吸睛的視覺轉變。