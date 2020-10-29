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疫情中報到人數創紀錄 金大境外生感謝學校照顧

中央社 / 金門縣29日電

國立金門大學今年境外生報到人數突破往年紀錄，境外新生今天拜會校長陳建民，感謝校方在入境、來金門報到等過程給予的協助。陳建民隨後受邀與學生共舞，他也祝福新生學習開心且充實。

金門大學表示，109學年度外國學生共錄取21名新生，打平前一年人數；僑生則是錄取53名新生，創下目前為止最高紀錄。

校方進一步表示，境外新生已報到註冊45人，以印尼生人數最多，共有26人，其中最早完成體檢取得簽證的新生，已在9月19日入境台灣，隔離結束後10月4日陸續進校園正常上課。

目前絕大多數入學的境外新生多已安頓好，他們今天拜會陳建民時表示，很喜歡金門生活環境及學校的學習環境，感謝校方在入境、來金門報到等過程中的各方面協助。

陳建民準備T恤、運動毛巾和溫水杯送給學生，祝福新生在金門的學習開心而充實；境外學生則準備了他們的國旗回贈給金門大學留念，同時邀請陳建民、國際長顏郁芳和主秘呂立鑫等人共舞。

校方表示，配合教育部境外生專案申請入境政策，金大國際處積極聯繫各國「留台聯總」及學生與家長，在最短時間內接回33批次共136名境外生。

接機過程中，顏郁芳率領國際處與學務處人員到桃園與高雄小港國際機場接機，安排防疫專車接送並派駐專人在台灣選定的合格防疫旅館接應，入境過程都按教育部要求操作；隔離結束後新生再由校方派人接回金門上課，學生家長對於金門大學高效、周密且溫馨安排都感到滿意。

金大指出，雖然疫情干擾，招生績效受影響，但錄取後實際報到人數仍舊突破往年，寫下了境外生招生工作的新紀錄。學生來源國除了原來的馬來西亞、印尼、越南，今年也新增了巴布亞紐幾內亞、韓國，以及簽證取得相當困難，目前仍在努力的非洲迦納等國家，未來在校園內將出現更多不同國籍境外生的身影。

金門 教育部 印尼

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