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萬聖節假鬼假怪！中山工商打造主題體驗 驚悚密室逃脫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商校園鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動。圖／中山工商提供
中山工商校園鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動。圖／中山工商提供

高雄市中山工商校園今天鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動，餐飲科端出恐怖創意料理，美容科設計恐怖特效彩妝，觀光科規畫密室逃脫，應用英語科收集英語單字闖關，學生玩得超High！

中山工商校長林昭億表示，萬聖節是西方國家重要節日，為促進對國際文化的理解與尊重，校方動員餐飲等四科學生，拿出個別專業技藝與巧思創意。應用英語科學生設計有關萬聖節的英文單字，學生要答對才能進場參觀假鬼假怪的視覺饗宴，讓學生學習多元文化，擴展國際視野。

餐飲科設計的開胃菜鬼蛋佐番茄醬汁附時蔬，陰森恐怖帶俏皮感，甜點女巫手指餅乾和蜘蛛曲奇，南瓜造型燈呈現各式骷髏頭和惡魔的臉，都是萬聖節經典代表。美容科的恐怖特效彩妝最受歡迎，學生運用面紙、拉鍊、別針、番茄醬、食用色素，裝扮成恐怖駭人的萬聖節鬼怪及喪屍，同時提供參觀學生創意傷疤特效妝體驗，現場尖叫聲四起。

應用英語科和觀光科學生，分別規畫「逃離實驗室」及「墓中無人」的密室逃脫場景，參加體驗的學生，必須在20分鐘內解開實驗失誤原因及神秘殺人事件真相，才能解開逃離密室的最後一道鎖，懸疑又刺激。

「逃離實驗室」總策畫應英三甲班學生陳品荃說，設計的5道關卡並非單純嚇人，還具有緊張刺激的神祕感，遊戲過程不僅有趣更能動腦。在製作道具時，不小心將顏料噴灑在組員身上，反而增添幾分恐怖感，讓大家都哈哈大笑。

餐二勇班學生洪一全表示，過去萬聖節都無感，這次參與學校萬聖節活動，讓他了解外國文化與起源，也發揮創意將萬聖節元素結合所學，感到很新鮮且有參與感。

林昭億表示，透過萬聖節活動讓學生體驗闖關樂趣，將英文學習融入日常生活中。學校從高一開始推動專業英文學習，並在108新課綱中開設符合技術型高中學生需求的職場英語會話，申辦教育部提升高中生英文學習成效計畫、職場英文學習計畫、多益檢定輔導課程等，逐步提昇學生技職英語能力。

中山工商校園鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動。圖／中山工商提供
中山工商校園鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動。圖／中山工商提供
中山工商校園鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動。圖／中山工商提供
中山工商校園鬼影幢幢！學生精心設計萬聖節「假鬼假怪創意料理、特效彩妝與密室逃脫體驗」活動。圖／中山工商提供

萬聖節 創意料理

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