高雄輕軌噪音合規定 二階抗爭民眾質疑刻意減速

高雄輕軌二階爭議未解，國民黨高雄市議員童燕珍今天到輕軌轉彎段檢測噪音，測試結果雖然符合標準，仍遭二階抗議民眾質疑捷運局讓輕軌降速，做好會勘準備，才測出這個結果。

童燕珍上午邀高雄市捷運局副局長劉旺政、高雄捷運公司營運副總經理林誌銘及環保局到輕軌蓬萊站轉彎段會勘，中華藝校家長會及美術館周邊居民等輕軌二階抗爭者也到場陳情，雙方找來「台灣檢驗科技股份有限公司」測試噪音，測得輕軌轉彎段噪音約在62至67分貝上下。

捷運局表示，根據現行法規，距離輕軌17公尺的蓬萊站住宅屬第三類管制區，最大音量不可超過85分貝；距離輕軌25公尺的中華藝校屬第二類管制區，最大音量不可超過80分貝，測試結果符合兩地噪音規定。

降噪部分，捷運局表示，高雄輕軌營運有向國外取經，除了鋼軌採用彈性材料包覆、輕軌車輛自動輪緣潤滑，轉彎道也有塗油減少摩擦噪音，蓬萊站半徑30公尺的轉彎段降噪條件十分嚴苛，但現場成效不錯，中華藝校直線段降噪成果會更好。

不過，中華藝校家長會及美術館周邊局民仍要求「輕軌改道」、「還我寧靜校園」，並質疑捷運局特地為會勘做好準備，因為住戶前一天到場蒐證，卻發現輕軌速度較快，摩擦聲及示警用叮噹聲響巨大。

高捷公司回應，為了降噪，輕軌轉彎速度都在時速10公里以下。進出站或行經路口時，司機會按兩聲喇叭提醒，但為了測試音量，才請駕駛先別按喇叭干擾。輕軌號誌噹噹聲，則已控制到最小音量及次數，希望兼顧安全及環境音量標準。

童燕珍表示，接獲中華藝校家長陳情，要求解決輕軌噪音，另外因路面不夠寬，盼輕軌採單軌雙向行進。她表示，捷運局為今天會勘做足準備，希望未來能維持這種音量品質，未來則要考量美術館路路寬問題，才能不影響學童上下學。

為確保音量品質，童燕珍表示，未來除了考慮抽查輕軌噪音、開放民眾檢舉噪音，也將會同各區議員進行噪音與路寬檢測，保障市民生活品質。她也將要求捷運局向議會承諾，只要接獲民眾檢舉噪音，就會拿出誠意解決。