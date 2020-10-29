澎湖首處地下軍事坑道開放 龍門閉鎖陣地新亮點

澎湖「龍門閉鎖陣地」揭開神祕面紗，即日起試營運到年底。澎湖縣府旅遊處今天表示，閉鎖陣地是澎湖第一處開放之地下軍事坑道，委託龍門社區發展協會代管經營，未來有專人導覽解說。

澎湖「龍門閉鎖陣地」今天由縣長賴峰偉與縣議會議長劉陳昭玲等人共同剪綵揭幕，正式對外試營運，縣議會也剛好安排前往閉鎖陣地考察，府會相關人員與當地居民，成為啟用的首波訪客。

澎湖縣府旅遊處表示，澎湖「龍門閉鎖陣地」，民國98年間，林務局在此營造防風林時發現坑道，縣政在104年間向澎湖防衛部辦理撥用，105年起爭取經費，歷經多年整修，於今年完工；它是澎湖第一處開放之地下軍事坑道，委託龍門社區發展協會代管經營，並有專人導覽解說。

旅遊處指出，未來遊客須購票才能進入陣地，並配合專人導覽，門票每人每次新台幣100元，目前正試營運，至年底止享有5折優惠。

龍門閉鎖陣地位於湖西鄉裡正角西南側山坡內，在過去歷史中具重要戰備地位，坑道主體結構為日據時期所建造，內部四通八達，全長705公尺、寬約60至80公分、高約2公尺；國民政府軍隊接管後，澎防部在69年間再增建機槍堡、57戰防砲堡、地下指揮所及雷達站等設施，陣地坑道內也提供望眼境供遊客體驗。