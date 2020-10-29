高市推動共融式特色公園已完成3座 最快明年初再增1座

改善公園環境、揮別罐頭式遊具，高雄市推動一區一特色的共融式特色公園，多位議員今關切共融式公園推動進度，工務局長蘇志勳表示，已開闢完成的共融式特色公園有3座，辦理施工中有7座。蘇也允諾未來公共建設會多增加設計元素。

高雄市今上午工務部門質詢，市議員陳美雅關切共融式特色公園進度，指雙北加起來有約40座共融式特色公園，高雄也應積極規劃，並要融入在地獨特意象。

蘇志勳說，高雄市目前已開闢完成的共融式特色公園有3座，其中一座在衛武營有共融遊戲場，另目前辦理施工的共融式特色公園有7座，其中包括陳美雅關心的農16公園，也在準備規劃中。養工處表示，7座施工中公園以福山公園進度最快，預計明年初即可完工。

另市議員黃秋媖說，很多公園仍充斥罐頭式遊具，缺乏美學，市府推動一區一特色的共融式特色公園，議會也成立高雄特色公園推動小組，改善高雄市公園環境。

黃秋媖舉例說，中正寵物公園是高雄首個寵物公園，但沒有特色，公園只見柵欄等設施，目前第二座寵物公園在岡山，正在設計中，希望未來岡山寵物公園能融入更多設計元素。

黃秋媖說，大型建設注重美學，如高雄海洋流行音樂中心等設計美輪美奐，但中小型建設如特色公園等，才是更貼近民眾生活的建設。

黃並指出，像寵物公園若興建費用300萬，其中僅3%約9萬元是設計費，想要提升設計質感，可能有困難，希望市府提高設計費，增加公園特色與質感。

蘇志勳說，一般建設設計費占比多3到5%，主要把營造環境做好，有機會會增加設計費用，以後公共建設會將這點納入考量。

市議員李雅芬則質疑公園籃球場簡陋，水泥地不平穩，籃框沒有保護墊，容易碰撞、暗藏危機。養工處長林志東表示，基本安全措施會再處理改善。