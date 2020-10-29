病童常見跨縣市求醫 呂維胤爭取台南設兒童醫院

台灣少子化問題嚴重，民進黨台南市議員呂維胤指出，據衛福部統計，全台約有22萬病童因癌症、心臟病及罕見疾病等因素，需跨縣市求醫，加上新生兒人數在去年已跌破20萬人，急需提升新生兒存活率，但南部卻沒有兒童醫院，要求台南市政府打造國家級兒童醫院，建構完善的南部兒童醫療照護網路。

呂維胤今在議會質詢時表示，台南市自然增加率逐年下降，出生人數從105年的1萬5789人，下降到108年僅剩1萬1841人，即將跌破1萬人，少子化問題嚴峻。衛福部去年統計台灣18歲以下兒少5大死因，分別為周產性特定病況、事故傷害、先天性畸形變形及染色體異常、癌症和蓄意自殺，其中周產期病況、染色體異常和新生兒存活率息息相關，發展遲緩兒童早療人數也逐年提升，顯示新生兒、早產兒及早療兒醫療照護急需提升並改善。

呂維胤說，兒童治療方式和成人截然不同，因而提高人力時間成本高，且易發生醫療糾紛等問題，導致兒科醫師人力缺乏，目前台南市共有29萬2502名兒童，兒科醫師只有293人，兒科診所135家，病床數541床，更何況還有18個行政區沒有任何一位兒科醫師，醫療資源區域分配嚴重失衡，難以保障兒童醫療權利。

呂維胤認為，台南市位處嘉義、高雄、屏東之間，地理位置相當適合，市府應設立國家級南部兒童醫院，鼓勵兒科臨床醫學研究，並利用兒童醫院整合兒科醫療資源，建立兒童疾病資料庫，建構完整兒童醫療照護網路。